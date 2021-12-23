Колишня дружина Пола Маккартні одружилася втретє

53-річна модель і веган-активістка Хізер Міллс побралася з бойфрендом, який молодший за неї на 17 років

53-річна Хізер Міллс вийшла заміж утретє. Хоча після шлюбу з "бітлом" сером Полом Маккартні вона заявляла, що "більше ніколи не одружиться". Про це пише Daily Mail.

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Хізер вийшла заміж за 36-річного продюсера Майка Дікмена, з яким познайомилася близько року тому. Вони їхали одним поїздом до Лондона. Майк був один, а Хізер — зі своєю 17-річною дочкою від Маккартні Беатріс.

"Хізер не зводила з нього очей і незадовго до кінцевої зупинки поїзда, доки Бі не бачила, передала йому записку. У ній було написано: "Ти такий класний. Зателефонуй мені", — розповів таблоїдам друг пари.

Відомо, що Дікмен зробив пропозицію Хізер під час відпочинку в Португалії. "Хізер і Майк неймовірно щасливі. Так приємно знову побачити посмішку на її обличчі після стількох гірких років. Вони закохані одне в одного. Хізер сказала приятелям, що він кохання всього її життя, тоді як Майк, зі свого боку, обожнює її і повністю відданий їй", — резюмувало джерело, близьке до пари.

Втім, поки що Дікмен і Міллс офіційно не підтвердили своє одруження, хоча їхні друзі стверджують, що вони одружилися на Мальдівах цього літа.

Якщо все ж таки весілля було, то це вже третій шлюб Міллс. Уперше вона була одружена з бізнесменом Альфі Кармалем. Пара одружилася, коли Хізер був 21 рік, і вони розлучилися через два роки.

Також вона була заручена з режисером-документалістом Крісом Терріллом, медіа-менеджером Маркусом Степлтоном та бізнесменом Раффаеле Мінчоне.

Проте найбільше вона відома своїм шлюбом із учасником легендарного гурту The Beatles – сером Полом Маккартні. Пара одружилася у 2002 році на розкішній церемонії в ірландському замку Леслі. 28 жовтня 2003 року в Пола та Хізер народилася донька Беатріс Міллі. Уже в 2006 році пара вирішила розлучитися.

[ + – ] Хізер Міллс та Пол Маккартні Фото: Getty Images

Це розлучення стало одним із найскандальніших у 2000-х. Хізер розповіла, що Маккартні бив її, обзивав, забороняв годувати грудьми дитину і навіть не давав зробити важливу для здоров'я операцію. Крім цього, сер Пол, за її словами, зловживав спиртним.

Маккартні виступив із звинуваченнями на адресу дружини — він заявив, що не дасть їй ні пенні. Але у 2008 році суд поставив крапку в гучному шлюборозлучному процесі. Колишня дружина "бітла" отримала солідну компенсацію в розмірі 24,3 мільйонів фунтів стерлінгів.

Фото: Instagram heathermillsofficial Фото: Instagram heathermillsofficial

Нагадаємо, у 25 років Хізер потрапила в ДТП, її збив поліцейський на мотоциклі. Внаслідок травми вона втратила частину лівої ноги, але не зважаючи на це, вона побудувала успішну кар'єру і стала веган-активісткою, стверджуючи, що саме вегетаріанство допомогло їй впоратися з наслідками ампутації.