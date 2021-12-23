Андрей Макаревич и его четвертая жена Эйнат Кляйн станут родителями

У лидера "Машины времени" уже есть трое детей от предыдущих браков

68-летний музыкант Андрей Макаревич и его 37-летняя жена Эйнат Кляйн ждут ребенка. Об этом сообщил Телеграм-канал "НеМалахов".

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Подозрения, что в семье лидера культовой группы "Машина времени" и киевской журналистки будет пополнение, возникли после недавнего выхода пары в свет.

Эйнат и Андрей посетили мероприятие в московском Петровском пассаже, организованном бизнесменом Михаилом Куснировичем, и журналисты таблоидов, разглядев пополневшую фигуру журналистки, решили, что она ожидает ребенка.

Впрочем супруги пока эту информацию никак не прокомментировали.

Фото: Instagram Einat Klein

[ + – ] Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн Фото: Instagram Einat Klein

Макаревич и Кляйн поженились в декабре 2019 года, познакомились они во время путешествия в Эфиопию. Свадьба прошла в Израиле, где жила Эйнат. Если слухи о беременности верны, то для Эйнат это будет первый ребенок, а вот у Макаревича уже есть трое взрослых детей от предыдущих отношений.

Напомним, Андрей Макаревич до Эйнат был женат трижды. Его старшая дочь Дана живет в США и возобновила общение с биологическим отцом, только когда ей исполнилось 20 лет. 34-летний Иван – сын Макаревича и его второй жены Аллы Голубкиной. Также у него есть дочь Аня от журналистки Анны Рождественской.