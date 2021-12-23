Андрій Макаревич та його четверта дружина Ейнат Кляйн стануть батьками

У лідера "Машини часу" вже є троє дітей від попередніх шлюбів

68-річний музикант Андрій Макаревич та його 37-річна дружина Ейнат Кляйн чекають на дитину. Про це повідомив Телеграм-канал "НеМалахов".

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Підозри, що в сім'ї лідера культової групи "Машина часу" та київської журналістки буде поповнення, виникли після нещодавнього виходу пари у світ.

Ейнат та Андрій відвідали захід у московському Петровському пасажі, організованому бізнесменом Михайлом Кусніровичем, і журналісти таблоїдів, розглянувши постать журналістки, вирішили, що вона чекає на дитину.

Втім, подружжя поки що цю інформацію ніяк не прокоментували.

Фото: Instagram Einat Klein

[ + – ] Андрій Макаревич та Ейнат Кляйн Фото: Instagram Einat Klein

Макаревич та Кляйн одружилися у грудні 2019 року, познайомилися вони під час подорожі до Ефіопії. Весілля пройшло в Ізраїлі, де мешкала Ейнат. Якщо чутки про вагітність правильні, то для Ейнат це буде перша дитина, а ось у Макаревича вже є троє дорослих дітей від попередніх стосунків.

Нагадаємо, Андрій Макаревич до Ейнат був одружений тричі. Його старша дочка Дана живе в США і відновила спілкування з біологічним батьком, лише коли їй виповнилося 20 років. 34-річний Іван – син Макаревича та його другої дружини Алли Голубкіної. Також у нього є донька Анна від журналістки Анни Рождественської.