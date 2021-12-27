Умер режиссер "Далласского клуба покупателей" Жан-Марк Валле

Режиссер отдавал предпочтению съемкам при естественном освещении с использованием ручных камер. В его фильмах снялись Николь Кидман, Мерил Стрип и другие.

Канадский режиссер и сценарист Жан-Марк Валле умер на 59-м году жизни в своем коттедже недалеко от Квебека. Об этом сообщает BBC.

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В числе его самых известных работ — сериал "Большая маленькая ложь", за которую режиссер был удостоен премии "Эмми", и драматическая кинолента "Далласский клуб покупателей" 2013 года, получившая немало номинаций на "Оскар".

О смерти сообщили представители режиссера в воскресенье, 27 декабря. О причине ухода из жизни не сообщается.

В последние годы среди актеров фильмов Валле присутствовали известные люди из индустрии кинематографа. Среди прочих, это Николь Кидман, Мерил Стрип, Эмили Блант и Мэттью Макконахи. Режиссер отдавал предпочтению съемкам при естественном освещении с использованием ручных камер. На съемочной площадке актеры получали свободу в том, что касается импровизации с текстами и движений.

Первыми работами режиссера были музыкальные видео и короткометражки, а первым его фильмом в полном метре стал "Черный список" 1995 года. В числе других известных фильмов Валле, "Дикий", "Разрушение", а также "Острые предметы".

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