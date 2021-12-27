Помер режисер "Даласького клубу покупців" Жан-Марк Валле

Режисер надавав перевагу зйомкам при природному освітленні з використанням ручних камер. У його фільмах знялися Ніколь Кідман, Меріл Стріп та інші.

Канадський режисер і сценарист Жан-Марк Валле помер на 59-му році життя у своєму котеджі неподалік Квебеку. Про це повідомляє ВВС.

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Серед його найвідоміших робіт — серіал "Велика маленька брехня", за яку режисер був удостоєний премії "Еммі", та драматична кінострічка "Даласький клуб покупців" 2013 року, яка отримала чимало номінацій на "Оскар".

Про смерть повідомили представники режисера у неділю, 27 грудня. Про причину смерті не повідомляється.

В останні роки серед акторів фільмів Валле були присутні відомі люди з індустрії кінематографу. Серед інших, це Ніколь Кідман, Меріл Стріп, Емілі Блант та Меттью Макконахі. Режисер надавав перевагу зйомкам при природному освітленні з використанням ручних камер. На знімальному майданчику актори отримували свободу у тому, що стосується імпровізації з текстами та рухами.

Першими роботами режисера були музичні відео та короткометражки, а першим його фільмом у повному метрі став "Чорний список" 1995 року. Серед інших відомих фільмів Валле, "Дикий", "Руйнування", а також "Гострі предмети".

Раніше Фокус повідомляв про те, що у Польщі помер відомий учасник "Танців із зірками" 34-річний Георгій Корольов. Причиною смерті називають раптові проблеми із серцем. За даними польських ЗМІ, у Корольова запалився серцевий м'яз, медики зробили спробу реанімації, але врятувати Корольова не змогли.