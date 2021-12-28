В Киеве обокрали известную рэпершу Alyona Alyona (фото)

Певица рассказала, что аналогичная ситуация с ней произошла в прошлом году. В этот раз украденный кошелек ей вернула одна из подписчиц.

У известной украинской исполнительницы Alyona Alyona перед новым годом случился неприятный инцидент. Неизвестные вытащили у нее из рюкзака кошелек. Причем о происшествии певица, настоящее имя которой Алена Савраненко, сама рассказала в Instagram.

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Алена показала переписку с подписчицей. Та рассказала исполнительнице, что некая женщина нашла ее бумажник на Дорогожичах. Где именно: на станции метрополитена, или на улице – неизвестно.

Внутри кошелька остались кредитные карточки артистки, которые и помогли определить, кому принадлежит вещь.

"Вот такое утречко. Год назад тоже бумажник вытягивали. Что-то меня жизнь ничему не учит", – написала Алена.

[ + – ] Переписка певицы по поводу кражи Фото: Скриншот

Позже она дополнила сторис, рассказав, что бумажник у нее украли "в очереди за пять минут", но пропажу она обнаружила намного позже, уже когда ехала в метро, чтобы добраться до маршрутки на Барышевку. Напомним, именно там Алена Савраненко работала воспитательницей в детском саду, пока не стала известной рэпершей. Сама Alyona Alyona родилась в пгт Капитановка Кировоградской области. 14 июня она отметила 30-летие.