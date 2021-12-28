У Києві обікрали відому реперку Alyona Alyona

У співачки витягли з рюкзака гаманець.

У відомої української виконавиці Alyona Alyona перед новим роком стався неприємний інцидент. Невідомі витягли з рюкзака гаманець. Причому про подію співачка, справжнє ім'я якої Олена Савраненко сама розповіла в Instagram.

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Олена показала листування з підписницею. Та розповіла виконавиці, що якась жінка знайшла її гаманець на Дорогожичах. Де саме: на станції метрополітену або на вулиці — невідомо.

Усередині гаманця залишилися кредитні картки артистки, які допомогли визначити, кому належить річ.

"Ось такий раночок. Рік тому також гаманець витягали. Щось мене життя нічому не вчить", — написала Олена.

[ + – ] Листування співачки з приводу крадіжки Фото: Скриншот

Пізніше вона доповнила сторіс, розповівши, що гаманець у неї вкрали "в черзі за п'ять хвилин", але пропажу вона помітила набагато пізніше, вже коли їхала в метро, щоб дістатися до маршрутки на Баришівку. Нагадаємо, саме там Олена Савраненко працювала вихователькою в дитячому садку, доки не стала відомою реперкою. Сама Alyona Alyona народилася в смт Капітанівка Кіровоградської області. 14 червня вона відсвяткувала 30-річчя.