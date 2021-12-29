Что посмотреть. Топ-10 лучших оригинальных сериалов уходящего 2021 года

Киноменю на новогоднюю ночь, скорее всего, каждый для себя уже выбрал, но можно успеть ознакомиться с сериалами, которые можно посмотреть в новогодние каникулы

2021 год был богат на интересные телепроекты, причем каждый мог выбрать что-то по своему вкусу. Многие сериалы получили продолжение, даже те, что уже стали классикой: "Декстер" и "Секс в большом городе". Некоторые проекты были закрыты после первого сезона, не получив признания зрителей. Но Фокус собрал топ-10 оригинальных телесаг, которые помогут скоротать время до наступления 2022 года или же — сразу после.

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Хитрости

[ + – ] Кадр из сериала "Хитрости" Фото: Скриншот

Душевный и забавный сериал HBO Max о стендапе и разнице поколений. Речь в нем идет о комедиантке Деборе Вэнс, которая уже сорок лет выступает в Лас-Вегасе. Однако она понимает, что пора освежить программу и нанимает юную Эйву, которую уволили из популярного шоу из-за оскорбительного твита в адрес сенатора-гомосексуала. "Хитрости" – это классическая история о конфликте поколений, "сдобренная" правдой о жестоком мире шоу-бизнеса.

[ + – ] Трейлер сериала "Хитрости"

Роль Деборы исполнила блистательная королева ситкомов и обладательница четырех "Эмми" Джин Смарт. Роль Эйвы досталась актрисе Ханне Айнбиндер.

Мейр из Исттауна

[ + – ] Кадр из сериала "Мейр из Исттауна" Фото: Скриншот

Главный детективный проект года, получивший 16 номинаций на "Эмми". История о жизни детектива полиции Мейр Шиэн, роль которой исполнила Кейт Уинслет. Мейр пытается пережить самоубийство сына, вернуть опеку над внуком и расследовать дело об убийстве.

[ + – ] Трейлер сериала "Мейр из Исттауна"

К слову, роль матери Мейр исполнила Джин Смарт, звезда "Хитростей".

Уборщица

[ + – ] Кадр из сериала "Уборщица" Фото: Скриншот

Этот сериал является экранизацией романа Стефани Лэнд "Уборщица". История матери-одиночки, вырвавшейся из нищеты. В проекте затрагивается несколько проблем: домашнего насилия, сложностей, с которыми сталкиваются матери-одиночки, пытаясь найти работу, отношения родителей и детей. В главных ролях — мать и дочь: актрисы Энди Макдауэлл и Маргарет Куэлли.

[ + – ] Трейлер сериала "Уборщица"

Главная особенность сериала: каждая серия заканчивается на позитивной ноте.

Кликбейт

[ + – ] Кадр из сериала "Кликбейт" Фото: Netflix

Детективный психологический триллер, рассказывающий о том, как буквально за день меняется жизнь Ника Брюэра – идеального мужа и отца. Он оказывается вовлечен в зловещее киберпреступление, и его близкие спешат разобраться, кто за этим стоит и почему.

[ + – ] Трейлер сериала "Кликбейт"

Однако с каждой серией становится ясно, что Ник вовсе не был настолько хорошим, как казалось его родственникам и друзьям, а его жизнь была просто переполнена секретами.

Убийства в одном здании

[ + – ] Кадр из сериала "Убийства в одном здании" Фото: Скриншот

История о том, как пожилой актер, немолодой продюсер мюзиклов и их юная соседка решают записывать подкаст о преступлениях. Впрочем, скоро они оказываются втянуты в расследование самоубийства юноши по имени Тим, которое произошло прямо у них под носом.

[ + – ] Трейлер сериала "Убийства в одном здании"

Исполнители главных ролей Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес уже работают над вторым сезоном.

Игра в кальмара

[ + – ] Кадр из сериала "Игра в кальмара" Фото: IMDB

Про этот сериал уже сказано слишком много. Но для тех, кто только будет его смотреть – слишком мало. Южнокорейский сериал о жестокой игре на выживание, все участники которой отчаявшиеся банкроты, принес Netflix прибыль почти миллиард долларов. А фанаты до сих пор ищут в нем скрытые смыслы и рассматривают с точки зрения философии, психологии и даже моды.

[ + – ] Трейлер сериала "Игра в кальмара"

Режиссер, тем временем, работает над вторым сезоном.

Основание

[ + – ] Кадр из сериала "Основание" Фото: Скриншот

Один из главных научно-фантастический сериалов года. Это экранизация первой книги из одноименного цикла романов Айзека Азимова, который ранее считали слишком сложным для экранизации, а он просто ждал своего часа. Действие происходит в Галактической империи, которая охватывает весь Млечный путь. В центре сюжета — ученый Гэри Селдон и его новая точная наука "психоистория". Гэри предсказывает гибель империи и создает "Основание" – некое подобие архива, способное восстановить человеческую цивилизацию.

[ + – ] Трейлер сериала "Основание"

Впрочем, не смотря на то, что шоу продолжили на второй сезон, его уже раскритиковали за то, что пол некоторых героев был изменен, что, по мнению фанатов Азимова, негативно влияет на сюжет.

Сцены из супружеской жизни

[ + – ] Кадр из сериала "Сцены из супружеской жизни" Фото: Скриншот

Ремейк культового сериала Ингмара Бергмана. В главных ролях — Джессика Честейн и Оскар Айзек. Это история про супругов, которые задумали развестись, но их удерживают чувства друг к другу.

[ + – ] Трейлер сериала "Сцены из супружеской жизни"

Режиссер проекта Хагай Леви создал интересные сериал, который удерживает у экрана с первой минуты, добавил театральности и драматичности.

Плохой доктор

[ + – ] Кадр из сериала "Плохой доктор" Фото: Скриншот

Мини-сериал рассказывает о нейрохирурге Кристофере Данче, многие пациенты которого после операций оставались инвалидами, а двое из них скончались. Данч годами намеренно калечил и убивал людей, а медицинское сообщество скрывало эту информацию, боясь судов и огласки. Остановить его решили двое коллег-хирургов и помощник прокурора.

[ + – ] Трейлер сериала "Плохой доктор"

"Плохой доктор" — это жуткая медицинская драма с Джошуа Джексоном в главной роли.

Люпен

[ + – ] Кадр из сериала "Люпен" Фото: Скриншот

Французский авантюрный сериал про обаятельного преступника Ассана Диопа, который является фанатом знаменитого "джентльмена-грабителя" Арсен Люпена, выдуманного писателем Морисом Лебланом. Ассан, кроме того, что изящно проворачивает громкие кражи, еще и хочет отомстить за своего отца.

[ + – ] Трейлер сериала "Люпен"

Тот оказался в тюрьме после неправдивого обвинения и покончил с собой. В главной роли – знаменитый французский актер Омар Си.