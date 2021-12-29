Що подивитися. Топ-10 найкращих оригінальних серіалів 2021 року

Кіноменю на новорічну ніч, швидше за все, кожен для себе вже вибрав, але можна встигнути ознайомитись із серіалами, які можна подивитися у новорічні канікули.

2021 був багатий на цікаві телепроєкти, причому кожен міг вибрати щось на свій смак. Багато серіалів отримали продовження, навіть ті, що вже стали класикою: "Декстер" і "Секс у великому місті". Деякі проєкти було закрито після першого сезону, не отримавши визнання глядачів. Але Фокус зібрав топ-10 оригінальних телесаг, які допоможуть убити час до настання 2022 року або ж відразу після.

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Хитрощі

[ + – ] Кадр із серіалу "Хитрощі" Фото: Скриншот

Душевний та потішний серіал HBO Max про стендап та різницю поколінь. Йдеться про комедіантку Дебору Венс, яка вже сорок років виступає в Лас-Вегасі. Проте вона розуміє, що настав час освіжити програму і наймає юну Ейву, яку звільнили з популярного шоу через образливий твіт на адресу сенатора-гомосексуала. "Хитрощі" — це класична історія про конфлікт поколінь, "присмачена" правдою про жорстокий світ шоу-бізнесу.

[ + – ] Трейлер серіалу "Хитрощі"

Роль Дебори виконала блискуча королева ситкомів та володарка чотирьох "Еммі" Джин Смарт. Роль Ейви дісталася акторці Ханні Айнбіндер.

Мейр з Істтауна

[ + – ] Кадр із серіалу "Мейр з Істтауна" Фото: Скриншот

Головний детективний проєкт року, який одержав 16 номінацій на "Еммі". Історія про життя детектива поліції Мейр Шіен, роль якої виконала Кейт Уінслет. Мейр намагається пережити самогубство сина, повернути опіку над онуком та розслідувати справу про вбивство.

[ + – ] Трейлер серіалу "Мейр з Істтауна"

До речі, роль матері Мейр виконала Джин Смарт, зірка "Хитрощів".

Прибиральниця

[ + – ] Кадр із серіалу "Прибиральниця" Фото: Скриншот

Цей серіал є екранізацією роману Стефані Ленд "Прибиральниця". Історія матері-одиначки, що вирвалася зі злиднів. У проєкті порушується кілька проблем: домашнього насильства, складнощів, з якими стикаються матері-одиначки, намагаючись знайти роботу, стосунки батьків та дітей. У головних ролях — мати і дочка: актриси Енді Макдавелл та Маргарет Куеллі.

[ + – ] Трейлер серіалу "Прибиральниця"

Головна особливість серіалу – кожна серія закінчується на позитивній ноті.

Клікбейт

[ + – ] Кадр із серіалу "Клікбейт" Фото: Netflix

Детективний психологічний трилер, який розповідає про те, як буквально за день змінюється життя Ніка Брюера – ідеального чоловіка та батька. Він виявляється залученим до зловісного кіберзлочину, і його близькі поспішають розібратися, хто за цим стоїть і чому.

[ + – ] Трейлер серіалу "Клікбейт"

Однак з кожною серією стає ясно, що Нік зовсім не був настільки хорошим, як здавалося його родичам та друзям, а його життя було просто переповнене секретами.

Вбивства в одній будівлі

[ + – ] Кадр із серіалу "Вбивства в одній будівлі" Фото: Скриншот

Історія про те, як літній актор, немолодий продюсер мюзиклів та їхня юна сусідка вирішують записувати подкаст про злочини. Втім, скоро вони опиняються в розслідуванні самогубства юнака на ім'я Тім, яке сталося прямо в них під носом.

[ + – ] Трейлер серіалу "Вбивства в одній будівлі"

Виконавці головних ролей Стів Мартін, Мартін Шорт та Селена Гомес вже працюють над другим сезоном.

Гра в кальмара

[ + – ] Кадр із серіалу "Гра в кальмара" Фото: IMDB

Про цей серіал уже сказано дуже багато. Але для тих, хто тільки його дивитися – замало. Південнокорейський серіал про жорстоку гру на виживання, всі учасники якої зневірені банкрути, приніс Netflix прибуток майже мільярд доларів. А фанати досі шукають у ньому приховані сенси та розглядають з погляду філософії, психології і навіть моди.

[ + – ] Трейлер серіалу "Гра у кальмара"

Режисер тим часом працює над другим сезоном.

Фундація

[ + – ] Кадр із серіалу "Фундація" Фото: Скриншот

Один із головних науково-фантастичних серіалів року. Це екранізація першої книги з однойменного циклу романів Айзека Азімова, який раніше вважали надто складним для екранізації, а він просто чекав свого часу. Дія відбувається в Галактичній імперії, яка охоплює весь Чумацький шлях. У центрі сюжету — вчений Гері Селдон та його нова точна наука "психоісторія". Гері пророкує загибель імперії і створює "Фундацію" — якусь подібність архіву, що здатний відновити людську цивілізацію.

[ + – ] Трейлер серіалу "Фундація"

Втім, незважаючи на те, що шоу продовжили на другий сезон, його вже розкритикували за те, що стать деяких героїв була змінена, що, на думку фанатів Азімова, негативно впливає на сюжет.

Сцени із подружнього життя

[ + – ] Кадр із серіалу "Сцени із подружнього життя" Фото: Скриншот

Ремейк культового серіалу Інґмара Берґмана. У головних ролях — Джессіка Честейн та Оскар Айзек. Це історія про подружжя, яке задумало розлучитися, але їх утримують почуття один до одного.

[ + – ] Трейлер серіалу "Сцени із подружнього життя"

Режисер проєкту Хагай Леві створив цікавий серіал, який утримує біля екрана з першої хвилини, додав театральності та драматичності.

Поганий лікар

[ + – ] Кадр із серіалу "Поганий лікар" Фото: Скриншот

Мінісеріал розповідає про нейрохірурга Крістофера Данче, багато пацієнтів якого після операцій залишалися інвалідами, а двоє з них померли. Данч роками навмисно калічив і вбивав людей, а медична спільнота приховувала цю інформацію, боячись судів та розголосу. Зупинити його вирішили двоє колег-хірургів та помічник прокурора.

[ + – ] Трейлер серіалу "Поганий лікар"

"Поганий лікар" — це моторошна медична драма з Джошуа Джексоном у головній ролі.

Люпен

[ + – ] Кадр із серіалу "Люпен" Фото: Скриншот

Французький авантюрний серіал для чарівного злочинця Ассана Діопа, який є фанатом знаменитого "джентльмена-грабіжника" Арсена Люпена, придуманого письменником Морісом Лебланом. Ассан, крім того, що витончено провертає гучні крадіжки, ще й хоче помститися за свого батька.

[ + – ] Трейлер серіалу "Люпен"

Той опинився у в'язниці після неправдивого звинувачення і наклав на себе руки. У головній ролі – знаменитий французький актор Омар Сі.