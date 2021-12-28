Ни одной морщинки: как выглядит "Чудо-женщина" Линда Картер из сериала прошлого века в 70 лет

Актриса выглядит гораздо моложе своего возраста, чем немало удивила поклонников.

70-летняя американская актриса Линда Картер удивила своих поклонников снимком, которым она поздравила всех с Рождеством. На фото она позирует возле елки и улыбается в камеру.

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"Поздравляю с Рождеством всех, кто празднует! Желаю всем радостного праздника и много веселья, смеха и времени, проведенного с близкими", – говорится в подписи.

[ + – ] Линда картер поздравила всех с Рождеством

Кадр привлек внимание пользователей не только содержанием, но и тем, как молодо выглядит актриса в своем возрасте. Картер нечасто балует поклонников новыми снимками, однако и этого достаточно, чтобы понять, что время над не властно. У нее практически незаметны морщины, а фигура такая подтянутая и стройная, без лишнего веса, как и много лет назад.

Линда Паркер обрела всемирную популярность после того, как сыграла роль Чудо-женщины в одноименном сериале, который транслировался с 1975 по 1979 год на каналах ABC и CBS. Перед этим, в 1972-м, она успела поучаствовать в конкурсе "Мисс Мира", где представляла США. Правда, удача ей не улыбнулась, она заняла 15 место.

[ + – ] Линда Картер в роди Чудо-женщины

Кроме съемок в кино, она попробовала себя и в качестве певицы, выпустив дебютный альбом Portrait в 1978-м.

Линда дважды была замужем. Со вторым мужем Робертом она прожила 37 лет. Мужчина скончался от рака в феврале этого года. Женщина признавалась, что не представляет, как дальше жить без него. Сил ей придают двое взрослых детей, Джеймс и Джесси, которых она родила в этом браке.

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Сейчас Линда картер продолжает петь, а также ведет активную социальную жизнь, выступая за права сексменьшинств и поддерживая движение за репродуктивный выбор.

Картер дружит с нынешней исполнительницей роли Чудо-женщины Галь Гадот и имеет звезду на Аллее славы в Голливуде.