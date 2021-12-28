Жодної зморшки: як виглядає "Диво-жінка" Лінда Картер із серіалу минулого століття у 70 років

Акторка виглядає набагато молодше за свій вік, чим дуже здивувала шанувальників.

70-річна американська акторка Лінда Картер здивувала своїх шанувальників знімком, яким вона привітала всіх із Різдвом. На фото вона позує біля ялинки та посміхається в камеру.

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"Вітаю з Різдвом усіх, хто святкує! Бажаю всім радісного свята та багато веселощів, сміху та часу, проведеного з близькими", – йдеться в підписі.

[ + – ] Лінда Картер привітала всіх із Різдвом

Кадр привернув увагу користувачів не лише змістом, а й тим, як молодо виглядає акторка у своєму віці. Картер нечасто балує шанувальників новими знімками, однак цього достатньо, щоб зрозуміти, що час над нею не владний. У неї практично непомітні зморшки, а постать така підтягнута і струнка, без зайвої ваги, як багато років тому.

Лінда Картер набула всесвітньої популярності після того, як зіграла роль Диво-жінки в однойменному серіалі, який транслювався з 1975 по 1979 рік на каналах ABC і CBS. Перед цим, у 1972-му, вона встигла взяти участь у конкурсі "Міс Світу", де представляла США. Щоправда, успіх їй не посміхнувся, вона посіла 15 місце.

[ + – ] Лінда Картер у ролі Диво-жінки

Окрім зйомок у кіно, вона спробувала себе і як співачка, випустивши дебютний альбом Portrait у 1978-му.

Лінда двічі була одружена. З другим чоловіком Робертом вона прожила 37 років. Чоловік помер від раку у лютому цього року. Жінка зізнавалася, що не уявляє, як далі жити без нього. Сил їй надають двоє дорослих дітей, Джеймс та Джессі, яких вона народила в цьому шлюбі.

[ + – ] Шлюб з Робертом Олтманом став для Лінди щасливим і тривав 37 років.

Наразі Лінда Картер продовжує співати, а також веде активне соціальне життя, виступаючи за права сексменшин та підтримуючи рух за репродуктивний вибір.

Картер товаришує з нинішньою виконавицею ролі Диво-жінки Галь Гадот і має зірку на Алеї слави в Голлівуді.