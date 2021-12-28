Синтия Никсон упрекнула "Секс в большом городе" в отсутствии расового и гендерного разнообразия

Актриса рассказала, что не хотела сниматься в сиквеле, пока в сценарий не несли изменения

После того, как на экраны вышел сиквел "Секса в большом городе", сериал "И просто так", его сопровождают откровения и скандалы. Теперь интервью дала экранная Миранда Хоббс, актриса Синтия Никсон. Об этом пишет Daily Mail.

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Актриса дала интервью газете Herald Sun, в котором раскритиковала оригинальный сериал. По мнению " Миранды", "Сексу в большом городе" не хватало расового и гендерного разнообразия. И она заявила, что не снималась бы в сиквеле, если бы в сценарий не внесли изменения. Напомним, в новом сериале ее героиня знакомится с небинарным комиком Че Диасом и даже обменивается с ней почти поцелуем.

Впрочем, пока неизвестно, получит ли данный эпизод продолжение и как он повлияет на мужа Миранды, который, напомним, в одном их фильмов признавался в измене.

[ + – ] Миранда Хоббс с мужем Фото: Скриншот

Но хоть Синтия Никсон и раскритиковала "Секс в большом городе", она все же заявила, что гордится им, хоть он и не был слишком разнообразен в вопросах расы и пола.

"Чем больше я говорила с Сарой Джессикой Паркер, Майклом Патриком Кингом и Кристин Дэвис о том, без чего я не могу вернуться — о настоящем изменении в отношении отсутствия разнообразия в оригинальном сериале, — тем больше они соглашались", — поделилась актриса.

Сейчас Никсон назвала "И просто так" захватывающим, и главным образом из-за гендерного и расового разнообразия.

"Это одна из причин, почему мы хотели вернуться и исправить все то, что ранее мы делали не так", — заявила Синтия.

[ + – ] Трейлер сериала "И просто так"

Сейчас в сериале уже появились персонажи разных рас и даже небинарная персона – комик Че Диас, роль которой исполняет Сара Рамирес. Также среди них документалистка Лиза Тодд Вексли (Николь Ари Паркер), профессор права Колумбийского университета доктор Ния Уоллес (Карен Питтман), а и агент по недвижимости Сима Патель (Сарита Чоудхури).

"Каким бы замечательным ни был "Секс в большом городе", делать это шоу прямо сейчас было бы невероятно несовременно. Я очень волновалась, что трансформация будет недостаточно масштабной, но мои опасения развеялись", — сказала актриса.

[ + – ] Актрисы сериала "Секс в большом городе" Фото: Instagram sarahjessicaparker

Напомним, Синтия Никсон с 1988 по 2003 год состояла в отношениях с преподавателем английского языка Дэнни Мозесом. У бывшей пары есть двое детей. В 2018 году актриса заявила, что ее дочь Саманта сменила пол и теперь носит имя Сэмюэль.

Актриса сейчас замужем за активисткой образовательного движения Кристин Маринони. В 2011 у пары родился сын Макс.

Впрочем, как бы Синтия не хвалила новый сериал, критики отнеслись к нему холодно и отметили, что в попытке внести разнообразие – создатели просто последовательно "ставили галочки" напротив злободневных тем, сделав повествование "сухим и скучным".