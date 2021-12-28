Синтія Ніксон дорікнула "Секс у великому місті" у відсутності расової та гендерної різноманітності

Акторка розповіла, що не хотіла зніматися у сиквелі, доки в сценарій не внесли зміни.

Після того, як на екрани вийшов сиквел "Сексу у великому місті", серіал "І просто так", його супроводжують одкровення та скандали. Тепер інтерв'ю дала екранна Міранда Гоббс, акторка Синтія Ніксон. Про це пише Daily Mail.

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Акторка дала інтерв'ю газеті Herald Sun, у якому розкритикувала оригінальний серіал. На думку "Міранди", "Сексу у великому місті" не вистачало расової та гендерної різноманітності. І вона заявила, що не знімалася б у сиквелі, якби в сценарій не внесли зміни. Нагадаємо, у новому серіалі її героїня знайомиться з небінарним коміком Че Діасом і навіть обмінюється із нею майже поцілунком.

Утім, поки що невідомо, чи отримає цей епізод продовження і як він вплине на чоловіка Міранди, який, нагадаємо, в одному з фільмів зізнавався у зраді.

[ + – ] Міранда Гоббс із чоловіком Фото: Скриншот

Але хоч Синтія Ніксон і розкритикувала "Секс у великому місті", вона все ж таки заявила, що пишається ним, хоч він і не був надто різноманітний у питаннях раси та статі.

"Чим більше я говорила із Сарою Джесікою Паркер, Майклом Патріком Кінгом і Крістін Девіс про те, без чого я не можу повернутися — про справжню зміну щодо відсутності різноманітності в оригінальному серіалі, — тим більше вони погоджувалися", — поділилася акторка.

Зараз Ніксон назвала "І просто так" захопливим, і головним чином через гендерну та расову різноманітність.

"Це одна з причин, чому ми хотіли повернутися і виправити все те, що раніше ми робили не так", — заявила Синтія.

[ + – ] Трейлер серіалу "І просто так"

Зараз у серіалі вже з'явилися персонажі різних рас і навіть небінарна персона — комік Че Діас, роль якої виконує Сара Рамірес. Також серед них документалістка Ліза Тодд Векслі (Ніколь Арі Паркер), професорка права Колумбійського університету доктор Нія Воллес (Карен Піттман), а також агентка з нерухомості Сіма Патель (Саріта Чудхурі).

"Яким би чудовим не був "Секс у великому місті", робити це шоу прямо зараз було б неймовірно несучасно. Я дуже хвилювалася, що трансформація буде недостатньо масштабною, але мої побоювання розвіялися", — сказала акторка.

[ + – ] Акторки серіалу "Секс у великому місті" Фото: Instagram sarahjessicaparker

Нагадаємо, Синтія Ніксон із 1988 по 2003 рік була в стосунках із викладачем англійської мови Денні Мозесом. Колишня пара має двох дітей. У 2018 році акторка заявила, що її дочка Саманта змінила стать і тепер носить ім'я Семюель.

Акторка зараз одружена з активісткою освітнього руху Крістін Маріноні. У 2011 році в пари народився син Макс.

Утім, як Синтія не хвалила новий серіал, критики поставилися до нього холодно і зазначили, що в спробі внести різноманітність — творці просто послідовно "ставили галочки" навпроти злободенних тем, зробивши оповідання "сухим і нудним".