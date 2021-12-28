Синтія Ніксон дорікнула "Секс у великому місті" у відсутності расової та гендерної різноманітності
Акторка розповіла, що не хотіла зніматися у сиквелі, доки в сценарій не внесли зміни.
Після того, як на екрани вийшов сиквел "Сексу у великому місті", серіал "І просто так", його супроводжують одкровення та скандали. Тепер інтерв'ю дала екранна Міранда Гоббс, акторка Синтія Ніксон. Про це пише Daily Mail.
Акторка дала інтерв'ю газеті Herald Sun, у якому розкритикувала оригінальний серіал. На думку "Міранди", "Сексу у великому місті" не вистачало расової та гендерної різноманітності. І вона заявила, що не знімалася б у сиквелі, якби в сценарій не внесли зміни. Нагадаємо, у новому серіалі її героїня знайомиться з небінарним коміком Че Діасом і навіть обмінюється із нею майже поцілунком.
Утім, поки що невідомо, чи отримає цей епізод продовження і як він вплине на чоловіка Міранди, який, нагадаємо, в одному з фільмів зізнавався у зраді.
Але хоч Синтія Ніксон і розкритикувала "Секс у великому місті", вона все ж таки заявила, що пишається ним, хоч він і не був надто різноманітний у питаннях раси та статі.
"Чим більше я говорила із Сарою Джесікою Паркер, Майклом Патріком Кінгом і Крістін Девіс про те, без чого я не можу повернутися — про справжню зміну щодо відсутності різноманітності в оригінальному серіалі, — тим більше вони погоджувалися", — поділилася акторка.
Зараз Ніксон назвала "І просто так" захопливим, і головним чином через гендерну та расову різноманітність.
"Це одна з причин, чому ми хотіли повернутися і виправити все те, що раніше ми робили не так", — заявила Синтія.
Зараз у серіалі вже з'явилися персонажі різних рас і навіть небінарна персона — комік Че Діас, роль якої виконує Сара Рамірес. Також серед них документалістка Ліза Тодд Векслі (Ніколь Арі Паркер), професорка права Колумбійського університету доктор Нія Воллес (Карен Піттман), а також агентка з нерухомості Сіма Патель (Саріта Чудхурі).
"Яким би чудовим не був "Секс у великому місті", робити це шоу прямо зараз було б неймовірно несучасно. Я дуже хвилювалася, що трансформація буде недостатньо масштабною, але мої побоювання розвіялися", — сказала акторка.
Нагадаємо, Синтія Ніксон із 1988 по 2003 рік була в стосунках із викладачем англійської мови Денні Мозесом. Колишня пара має двох дітей. У 2018 році акторка заявила, що її дочка Саманта змінила стать і тепер носить ім'я Семюель.
Акторка зараз одружена з активісткою освітнього руху Крістін Маріноні. У 2011 році в пари народився син Макс.
Утім, як Синтія не хвалила новий серіал, критики поставилися до нього холодно і зазначили, що в спробі внести різноманітність — творці просто послідовно "ставили галочки" навпроти злободенних тем, зробивши оповідання "сухим і нудним".