Дженнифер Лоуренс рассказала о съемках в фильме "Не смотри вверх"

Саркастическая комедия Адама Маккея бьет рекорды по просмотрам

На Netflix вышел фильм режиссера Адама Маккея "Не смотри вверх". Профессор, роль которого исполнил Леонардо Ди Каприо и аспирантка в исполнении Дженнифер Лоуренс узнают, что все живое на Земле вот-вот уничтожит приближающаяся комета. Они пытаются привлечь внимание человечества, но всем, включая президента США, которую играет Мерил Стрип не до этого. Лоуренс рассказала о процессе съемок и о том, кто ее больше всех смешил. Об этом пишет Daily Mail.

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Оказалось, что на съемочной площадке царила непринужденная атмосфера, а главным шутником был Джона Хилл. В фильме ему досталась роль главы президентской администрации и сына леди-президента.

"Было очень нелегко сосредоточится, Джона постоянно меня смешил. Он просто гений комедии!", — призналась Лоуренс.

По ее словам, с Джоной было нелегко. Он постоянно отпускал остроты и было очень тяжело сдержаться, чтобы не испортить дубль.

[ + – ] Трейлер фильма "Не смотри вверх"

Впрочем, смешил Хилл не только Лоуренс, но и Мерил Стрип. Правда, она не сразу поняла шутку, так что Дженнифер пришлось разъяснить ей значение сленгового выражения GOAT(величайший всех времен).

Именно так Джона называл Стрип на съемках. И на пресс-конференции она призналась, что "Джоне так комфортно со мной, что он всю неделю называл меня козой". Лоуренс просветила ее, что коллега имел в виду аббревиатуру от выражения greatest of all time (величайший всех времен).

Хилл пошутил, что Мэрил настолько GOAT, что даже не обиделась.

Примечательно, но в США фильм встретили прохладно, больше его поклонников обнаружилось за границей и, что интересно, в Украине.