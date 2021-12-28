Дженніфер Лоуренс розповіла про зйомки у фільмі "Не дивіться вгору"

Саркастична комедія Адама Мак-Кея б'є рекорди з переглядів.

На Netflix вийшов фільм режисера Адама Мак-Кея "Не дивіться вгору". Професор, роль якого зіграв Леонардо Ді Капріо й аспірантка у виконанні Дженніфер Лоуренс дізнаються, що все живе на Землі ось-ось знищить комета, що наближається. Вони намагаються привернути увагу людства, але всім, враховуючи президентку США, яку грає Меріл Стріп, не до цього. Лоуренс розповіла про процес зйомок і про те, хто її найбільше смішив. Про це пише Daily Mail.

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З'ясувалося, що на знімальному майданчику панувала невимушена атмосфера, а головним жартівником був Джона Гілл. У фільмі йому дісталася роль глави президентської адміністрації та сина леді-президента.

"Було дуже нелегко зосередитись, Джона постійно мене смішив. Він просто геній комедії!" — зізналася Лоуренс.

З її слів, з Джона було нелегко. Він постійно відпускав дотепність і було дуже важко стриматися, щоб не зіпсувати дубль.

[ + – ] Трейлери фільму "Не дивіться вгору"

Утім, смішив Гілл не лише Лоуренс, а й Меріл Стріп. Щоправда, вона не відразу зрозуміла жарт, тож Дженніфер довелося роз'яснити їй значення сленгового виразу GOAT (найвеличніший усіх часів).

Саме так Джона називав Стріп на зйомках. І на пресконференції вона зізналася, що "Джона так комфортно зі мною, що він цілий тиждень називав мене козою". Лоуренс просвітила її, що колега мав на увазі абревіатуру від вираження greatest of all time (найвеличніший усіх часів).

Гілл пожартував, що Меріл настільки GOAT, що навіть не образилася.

Варто зазначити, але в США фільм зустріли прохолодно, більше його шанувальників виявилося за кордоном та, що цікаво, в Україні.