Скончался один из братьев Богдановых, знаменитых французских шоуменов

Близнецы Григорий и Игорь прославились еще в 1970-е, когда вели программы о науке и космосе

Во Франции скончался один из знаменитых братьев Богдановых, или Братьев Богданофф. Игорь и Григорий "Гришка" Богданофф прославились еще в прошлом веке, как популяризаторы науки, однако впоследствии они стали знамениты, благодаря радикальным изменениям в своей внешности. Гришка Богданофф умер в 72 года. Об этом пишет France 24.

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Как сообщается, шоумен умер в "окружении родных и близких". Гришка и Игорь родились в 1949 году в семье художника Юрия Остасенко-Богданова и его жены Майи Коловрат-Краковской. Впоследствии Юрий добился права называть себя князем – титулом, который он унаследовал. У близнецов было также два брата и две сестры.

Братья с детства интересовались наукой, получили докторские степени, вели собственную программу о науке "Время X" (Temps X), популяризируя квантовую физику и астрономию и внося интригу с помощью сюжетов книг научной фантастики и популярнейших фантастических фильмов.

[ + – ] Братья Богданофф в 1980-х Фото: Скриншот

Также они были ведущими еще в нескольких программах и даже снимались в приключенческом шоу "Форт Боярд". Братья задавали участникам вопросы про науку и за правильные ответы выдавали ключи.

Впрочем, в 2010 году разразился скандал: Национальный комитет научных исследований по математике и теоретической физике заявил, что работы братьев не представляют никакой научной ценности. Братья подали в суд на центр с иском на 1,2 миллионов евро, но проиграли дело. Административный суд Парижа вынудил их выплатить компенсацию в размере 2 тысяч евро

Кроме своей научной деятельности близнецы также прославились радикальными изменениями в своей внешности. Причем они отрицали, что делали пластические операции, а, шутя, сравнивали себя с инопланетянами.

[ + – ] Братья Богданофф в программе "Форт Боярд"

Игорь Богданофф был женат три раза. Его последняя жена — писательница Амели де Бурбон де Парм, внебрачная дочь принца Мишеля Бурбон-Пармского. Свадьба состоялась в 2009 года в замке Шамбор. В браке родились дети Александр и Константин. Гришка Богданов никогда не был женат и умер бездетным.