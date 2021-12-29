Помер один із братів Богданових, знаменитих французьких шоуменів

Близнюки Григорій та Ігор прославилися ще в 1970-ті, коли вели програми про науку та космос.

У Франції помер один із знаменитих братів Богданових, або Братів Богданофф. Ігор і Григорій "Гришка" Богданофф прославилися ще в минулому столітті, як популяризатори науки, проте згодом вони стали знамениті завдяки радикальним змінам у своїй зовнішності. Гришка Богданофф помер у 72 роки. Про це пише France 24.

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Як повідомляється, шоумен помер в "оточенні рідних і близьких". Гришка та Ігор народилися в 1949 році в сім'ї художника Юрія Остасенка-Богданова та його дружини Майї Коловрат-Краковської. Згодом Юрій домігся права називати себе князем — титулом, який він успадкував. У близнюків було також два брати та дві сестри.

Брати з дитинства цікавилися наукою, отримали докторські ступені, вели власну програму про науку "Час X" (Temps X), популяризуючи квантову фізику й астрономію та вносячи інтригу за допомогою сюжетів книг наукової фантастики та найпопулярніших фантастичних фільмів.

[ + – ] Брати Богданофф у 1980-х Фото: Скриншот

Також вони були ведучими ще в кількох програмах і навіть знімалися у пригодницькому шоу "Форт Боярд". Брати ставили учасникам питання про науку та за правильні відповіді видавали ключі.

Утім, у 2010 році вибухнув скандал: Національний комітет наукових досліджень з математики та теоретичної фізики заявив, що роботи братів не становлять жодної наукової цінності. Брати подали до суду на центр із позовом на 1,2 мільйони євро, але програли справу. Адміністративний суд Парижа змусив їх виплатити компенсацію у розмірі 2 тисячі євро.

Окрім своєї наукової діяльності близнюки також уславилися радикальними змінами у своїй зовнішності. Причому вони заперечували, що робили пластичні операції, а жартома порівнювали себе з інопланетянами.

[ + – ] Брати Богданофф у програмі "Форт Боярд"

Ігор Богданофф був одружений тричі. Його остання дружина — письменниця Амелі де Бурбон де Парм, позашлюбна дочка принца Мішеля Бурбон-Пармського. Весілля відбулося в 2009 році в замку Шамбор. У шлюбі народилися діти Олександр і Костянтин. Гришка Богданов ніколи не був одружений і помер бездітним.