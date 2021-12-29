Ким Кардашьян показала рождественские снимки своих детей в Balenciaga

Ким уже давно демонстрирует творения Демны Гвасалия, а теперь и ее дочки приобщились к высокой моде

На Рождественской вечеринке в доме Кортни Кардашьян, еще одной из знаменитой семьи самая известная из сестер – Ким, продемонстрировала, что домашняя вечеринка – это еще один повод продемонстрировать дизайнерские наряды. Об этом пишет Daily Mail.

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Ким Кардашьян в последнее время появляется исключительно в нарядах бренда Balenciaga, причем приходила в них и на знаменитый Met Gala и даже на прогулку с новым бойфрендом Питом Дэвидсоном.

Фото: Instagram kimkardashian Фото: Instagram kimkardashian

Так что ее выбор на домашнюю вечеринку был очевиден. Она появилась в шоколадно-коричневом комбинезоне с драпировкой, который включает в себя также сапоги-чулки и перчатки.

У Ким несколько подобных нарядов, только иных цветов, так что можно предположить, что именно этот фасон бренда приглянулся ей больше остальных.

Фото: Instagram kimkardashian Фото: Instagram kimkardashian Фото: Instagram kimkardashian

И ее дочки Норт и Чикаго поддержали мать в ее страсти к Balenciaga и надели ярко-розовые бархатные костюмы, которые напоминали наряд самой Ким, в котором она недавно вела телешоу.

Мальчики – Сэйнт и Псалом были в темных спортивных костюмах, не исключено, что и бренда их отца, Канье Уэста.

К слову, самого Канье на вечеринке не было. В последнее время его отношения с бывшей женой можно охарактеризовать, как прохладные. Ким живет полной жизнью, а рэпер постоянно твердит о том, что хочет ее вернуть.