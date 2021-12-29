Кім Кардаш'ян показала різдвяні знімки своїх дітей у Balenciaga

Кім уже давно демонструє витвори Демни Гвасалії, а тепер і її доньки долучилися до високої моди.

На Різдвяній вечірці в будинку Кортні Кардаш'ян, ще однієї із знаменитої сім'ї, найвідоміша із сестер – Кім, продемонструвала, що домашня вечірка – це ще одна нагода продемонструвати дизайнерське вбрання. Про це пише Daily Mail.

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Кім Кардаш'ян останнім часом з'являється винятково у вбраннях бренду Balenciaga, причому приходила в них і на знаменитий Met Gala і навіть на прогулянку з новим бойфрендом Пітом Девідсоном.

Фото: Instagram kimkardashian Фото: Instagram kimkardashian

Отже, її вибір на домашню вечірку був очевидний. Вона з'явилася в шоколадно-коричневому комбінезоні з драпіруванням, який включає також чоботи-панчохи і рукавички.

У Кім кілька подібних нарядів, тільки інших кольорів, так що можна припустити, що саме цей фасон бренду сподобався їй більше за інші.

Фото: Instagram kimkardashian Фото: Instagram kimkardashian Фото: Instagram kimkardashian

І її доньки Норт та Чикаго підтримали матір у її пристрасті до Balenciaga та одягли яскраво-рожеві оксамитові костюми, які нагадували вбрання самої Кім, у якому вона нещодавно вела телешоу.

Хлопчики – Сейнт та Псалом були в темних спортивних костюмах, не виключено, що й бренду їхнього батька, Каньє Веста.

До речі, самого Каньє на вечірці не було. Останнім часом його стосунки з колишньою дружиною можна охарактеризувати як прохолодні. Кім живе повним життям, а репер постійно стверджує про те, що хоче його повернути.