Сеть люксовых британских универмагов выкупит одна из богатейших семей Таиланда, – Bloomberg

Портфель включает в себя 18 универмагов, интернет-магазинов и торговых точек в Нидерландах, Ирландии и Великобритании.

Британский ритейлер Selfridges & Co, один из известнейших универмагов которого уже более 100 лет работает на Оксфорд-стрит в Лондоне, переходит во владение одной из самых богатых семей – Чиратхиват, подконтрольная компания которой Central Group уже заключила сделку с австрийским партнером Signa на приобретение в равных долях бизнеса канадского семейства Уэстон, сообщает Bloomberg.

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Согласно заявлению компании, сделка позволит создать крупнейшую в мире многоканальных группу универмагов класса люкс.

Central Group и Signa будут в равных долях собственниками портфеля из 18 универмагов, интернет-магазинов и торговых точек в Нидерландах, Ирландии и Великобритании. Сейчас Signa владеет люксовыми универмагами не только в Австрии, но и Globus в Швейцарии, Illum в Дании, Rinascente в Италии, KaDeWe Group в Германии.

Покойный В. Гален Уэстон приобрел всемирно известный магазин Selfridges в 2003 году. Он основал Selfridges Group в 2010 году, объединив пять своих универмагов под одной группой. Тесно сотрудничая с дочерью Аланной Уэстон и командой руководителей, Уэстон вложил значительные средства в свое видение всемирно известной группы роскошных универмагов, поручив руководству полностью преобразовать каждый бизнес во всемирно признанный, культовый универсальный магазин. Семья Уэстон и команда руководителей Selfridges Group первыми изобрели заново розничную торговлю, сделав креативность, качество обслуживания клиентов и устойчивость основой своей стратегии.

Central и Signa будут управлять всеми магазинами в Selfridges Group, включая Selfridges, de Bijenkorf, Brown Thomas и Arnotts, которые по-прежнему будут управляться существующими командами руководителей, а также их платформами электронной коммерции и операционными компаниями. Канадский бизнес Holt Renfre останется у семьи Уэстон.

Окончательно сделка будет закрыта после того, как ее стороны получат разрешения регулирующих органов, а также выполнят остальные условия.

Генеральный директор Central Grouр Тос Чиратхиват заявил, что он вместе с партнерами постарается обеспечить Selfridges Group успешное будущее:

"Для меня большая честь приобретать Selfridges Group, включая флагманский магазин на Оксфорд-стрит, который уже более 100 лет находится в центре самой известной торговой улицы Лондона. Будучи семейным бизнесом, Central и Signa сосредоточатся на предоставлении исключительных и инклюзивных магазинов и цифровых технологий как для местных жителей, так и для иностранных гостей, чтобы обеспечить всем магазинам Selfridges Group светлое будущее на следующие 100 лет. Мы с нетерпением ждем возможности работать с командами менеджеров и коллегами из Selfridges Group, поскольку мы стремимся создать ведущую в мире компанию по продаже предметов роскоши и розничной торговли"

По прогнозам Central Grouр, годовой оборот объединенного портфеля вырастет до 2024 года до более чем 7 млрд евро.

Во сколько обошлась сделка, информация не разглашается, однако Bloomberg, ссылаясь на свои источники, называет сумму около $5,4 млрд.

Семя Чиратхиват в 2021 году в списке 50 богатейших людей Таиланда оказалась на 4 позиции по версии Forbes USA. Ее состояние оценено в $11,6 млрд.