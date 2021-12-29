Мережу люксових британських універмагів викупить одна з найбагатших сімей Таїланду, – Bloomberg

Портфель включає 18 універмагів, інтернет-магазинів і торгових точок у Нідерландах, Ірландії та Великобританії.

Британський рітейлер Selfridges & Co, один із найвідоміших універмагів якого вже понад 100 років працює на Оксфорд-стріт у Лондоні, переходить у володіння однієї з найбагатших сімей — Чиратхіват, підконтрольна компанія якої Central Group вже уклала угоду з австрійським партнером Signa на придбання у рівних частках бізнесу канадського сімейства Вестон, повідомляє Bloomberg.

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Згідно із заявою компанії, угода дозволить створити найбільшу у світі багатоканальну групу універмагів класу люкс.

Central Group і Signa будуть у рівних частках власниками портфеля з 18 універмагів, інтернет-магазинів та торгових точок у Нідерландах, Ірландії та Великій Британії. Зараз Signa володіє люксовими універмагами не тільки в Австрії, а й Globus у Швейцарії, Illum у Данії, Rinascente в Італії, KaDeWe Group у Німеччині.

Покійний В. Гален Вестон придбав всесвітньо відомий магазин Selfridges у 2003 році. Він заснував Selfridges Group у 2010 році, об'єднавши п'ять своїх універмагів під одним гуртом. Тісно співпрацюючи з дочкою Аланною Вестон та командою керівників, Вестон вклав значні кошти у своє бачення всесвітньо відомої групи розкішних універмагів, доручивши керівництву повністю перетворити кожен бізнес у всесвітньо визнаний, культовий універсальний магазин. Сім'я Вестон та команда керівників Selfridges Group першими винайшли заново роздрібну торгівлю, зробивши креативність, якість обслуговування клієнтів та стійкість основою своєї стратегії.

Central і Signa керуватимуть усіма магазинами в Selfridges Group, включаючи Selfridges, de Bijenkorf, Brown Thomas і Arnotts, які, як і раніше, керуватимуться існуючими командами керівників, а також їх платформами електронної комерції та операційними компаніями. Канадський бізнес Holt Renfre залишиться у сім'ї Вестон.

Остаточно угоду буде закрито після того, як її сторони отримають дозволи регулятивних органів, а також виконають решту умов.

Генеральний директор Central Grouр Тос Чиратхіват заявив, що він разом із партнерами намагатиметься забезпечити Selfridges Group успішне майбутнє:

"Для мене велика честь купувати Selfridges Group, включаючи флагманський магазин на Оксфорд-стріт, який вже понад 100 років знаходиться в центрі найвідомішої торгової вулиці Лондона. Будучи сімейним бізнесом, Central і Signa зосередяться на наданні виняткових та інклюзивних магазинів та цифрових технологій як для місцевих жителів, так і для іноземних гостей, щоб забезпечити всім магазинам Selfridges Group світле майбутнє на наступні 100 років. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість працювати з командами менеджерів та колегами з Selfridges Group, оскільки ми прагнемо створити провідну у світі компанію з продажу предметів розкоші та роздрібної торгівлі"

За прогнозами Central Grouр, річний оборот об'єднаного портфеля зросте до 2024 року до більше ніж 7 млрд. євро.

Інформація про вартість угоди не розголошується, проте Bloomberg, посилаючись на свої джерела, називає суму близько $5,4 млрд.

Сім'я Чиратхіват у 2021 році у списку 50 найбагатших людей Таїланду опинилося на 4 позиції за версією Forbes USA. Її статки оцінено в $11,6 млрд.