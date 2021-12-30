В Faberge создали яйцо дракона по мотивам "Игры престолов" (фото, видео)

На создание яйца ушло девять месяцев. Сразу же после изготовления его выкупил человек, имя которого не озвучивается.

Ювелирный дом Faberge представил свой новый шедевр – "Яйцо дракона", созданное по мотивам сериала "Игра престолов", сообщает Нollywood Reporter.

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На работу над ним лучшие мастера компании под руководством Пола Джонса потратили девять месяцев. Яйцо было сделано на заказ и продано анонимному покупателю из США за $2,22 млн.

Впервые публике изделие ювелирного искусства показали 10 декабря в Беверли-Хиллз на частной презентации, где присутствовала, среди прочих, дизайнер костюмов "Игры престолов", обладательница премий "Эмми" и BAFTA Мишель Клэптон. Она тесно сотрудничала с главным дизайнером Faberge Лизой Таллгрен и Warner Bros. Consumer Products, чтобы придумать замысловатое творение, вдохновленное путешествием Дейенерис Таргариен из изгнания в Эссосе до Кхалиси и Королевы Семи Королевств.

[ + – ] Как создавалось "Яйцо дракона"

"Приятно видеть некоторые текстуры платьев Дейенерис, сборку и вышивку. Было так захватывающе найти этот процесс, что мы действительно смогли получить его и применить к яйцу, а цвета такие красивые и такие нежные", – отметила она.

Яйцо, хотя формально, это два яйца, расположенных друг в друге, украшено тысячами белых бриллиантов, розовых сапфиров, лунных камней и рубинов. "Скорлупа" была создана из листов 18-каратного белого золота, а узор яйца нарисован произвольной формы, а затем выгравирован непосредственно на материале. Внутри второго яйца спрятана еще одна драгоценность — "сердце", представляющее собой рубин на съемной коронке из белого золота. Ее можно снять и прикрепить в качестве кулона к цепочке ожерелья.

Сверкающие эмалевые чешуйки сделаны из измельченного голубого, серого, лилового и фиолетового стекла, которое превратилось в пасту. Ее наслоили, обожгли и повторно отполировали.

Хвост дракона из белого золота 750-й пробы обвивает основу, украшенную белыми бриллиантами и лунными камнями и содержащую вращающийся механизм подвижных соединений.

"Основная проблема такого творения, помимо фактического изготовления самого изделия, заключается в том, как все компоненты должны быть изготовлены и подогнаны друг к другу в том порядке, в котором они должны быть изготовленными и собранными, чтобы скрыть то, что должно быть скрыто, и сохранить общую эстетику при достижении успешной функции. Для этого не существует "учебника", скорее, эти знания являются результатом многолетнего опыта, полученного при работе с подобными предметами, знания, которое можно сохранить только с помощью таких проектов, которые продолжают вводиться в эксплуатацию. Да здравствует оно!", – поделился Пол Джонс.

Яйцо покажут мировому сообществу во время турне в следующем году. Тогда же ожидается премьера сериала "Дом дракона".

Напомним, в 2012 году британская компания Gemfields, которая занимается добычей и огранкой драгоценных камней и торговлей ими, купила бренд Faberge – компанию Faberge Consortium – за 82 млн фунтов стерлингов ($142 млн) акциями.