У Faberge створили яйце дракона за мотивами "Гри престолів" (фото, відео)

На створення яйця пішло дев'ять місяців. Відразу після виготовлення його викупила людина, ім'я якої не озвучується.

Ювелірний будинок Faberge представив свій новий шедевр — "Яйце дракона", створене за мотивами серіалу "Гра престолів", повідомляє Нollywood Reporter.

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На роботу над ним найкращі майстри компанії під керівництвом Пола Джонса витратили дев'ять місяців. Яйце було зроблено на замовлення та продано анонімному покупцю із США за $2,22 млн.

Уперше публіці виріб ювелірного мистецтва показали 10 грудня в Беверлі-Гіллз на приватній презентації, де була, серед інших, дизайнерка костюмів "Гри престолів", володарка премій "Еммі" та BAFTA Мішель Клептон. Вона тісно співпрацювала з головним дизайнером Faberge Лізою Таллгрен і Warner Bros. Consumer Products, щоб придумати хитромудрий витвір, натхненний подорожжю Дейнеріс Таргарієн із вигнання в Ессос до Кхалісі та Королеви Семи Королівств.

[ + – ] Як створювалося "Яйце дракона"

"Приємно бачити деякі текстури суконь Дейнеріс, складання та вишивку. Було так захопливо знайти цей процес, що ми дійсно змогли отримати його та застосувати до яйця, а кольори такі красиві й такі ніжні", – зазначила вона.

Яйце, хоча формально це два яйця, розташовані одне в одному, прикрашене тисячами білих діамантів, рожевих сапфірів, місячного каміння та рубінів. "Шкаралупа" була створена з листів 18-каратного білого золота, а візерунок яйця намальований довільної форми, а потім вигравіруваний безпосередньо на матеріалі. Усередині другого яйця захована ще одна коштовність — "серце", що є рубіном на знімній коронці з білого золота. Її можна зняти та прикріпити як кулон до ланцюжка намиста.

Блискучі емалеві лусочки зроблені з подрібненого блакитного, сірого, лілового та фіолетового скла, яке перетворилося на пасту. Її нашарували, обпалили та повторно відполірували.

Хвіст дракона з білого золота 750-ї проби обвиває основу, прикрашену білими діамантами та місячним камінням і містить механізм рухомих з'єднань, що обертається.

"Основна проблема такого твору, крім фактичного виготовлення самого виробу, полягає в тому, як усі компоненти повинні бути виготовлені та підігнані одне до одного в тому порядку, в якому вони повинні бути виготовленими та зібраними, щоб приховати те, що має бути приховане, та зберегти загальну естетику при досягненні успішної функції. Для цього не існує "підручника", скоріше ці знання є результатом багаторічного досвіду, отриманого при роботі з подібними предметами, знання, яке можна зберегти тільки за допомогою таких проєктів, які продовжують вводитися в експлуатацію. Хайживе воно!" — поділився Пол Джонс.

Яйце покажуть світовій спільноті під час турне наступного року. Тоді ж очікується прем'єра серіалу "Дім дракона".

Нагадаємо, у 2012 році британська компанія Gemfields, яка займається видобуванням і огранюванням дорогоцінного каміння та торгівлею ними, купила бренд Faberge – компанію Faberge Consortium – за 82 млн фунтів стерлінгів ($142 млн) акціями.