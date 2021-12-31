Деми Мур и Анджелина Джоли. Модные провалы знаменитостей 2021

Сколько бы стилистов не работали на селебрити, все равно конфузы неизбежны

После того, как возобновились светские мероприятия, звезды начали выходить на красные дорожки, но не всегда эти появления были удачными. Впрочем, некоторые умудрились оконфузится, просто запостив снимки в соцсетях.

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Фокус собрал семь конфузов знаменитостей года, который уже почти прошел.

Странное лицо Деми Мур

Актриса Деми Мур появилась на показе Fendi. И внимание привлек не ее наряд, а неудачная пластика, которая буквально перекосила лицо актрисы.

[ + – ] Пугающая пластика Деми Мур Фото: Getty Images

Одни фанаты раскритиковали новый облик Деми, другие принялись защищать право женщин выглядеть так, как они желают, а сама Деми заявила, что виной всему неудачный макияж. Сейчас изменения не так явны, но факт остается фактом – Деми Мур изменилась навсегда.

Черный тотал-лук Ким Кардашьян

Занимательно, но образ Ким Кардашьян на Met Gala-2021 одновременно попал в разные рейтинги. Одни критики назвали его сверхмодным, а другие окрестили наряд от Balenciaga – провалом.

[ + – ] Впечатляющий образ Ким Кардашьян на Met Gala

Но возражать против сенсационности наряда Ким Кардашьян невозможно, она стала негласным амбассадором бренда, а еще ее мрачный образ стал одним из самых популярным на Хэллоуин в 2021 году.

Прическа Анджелины Джоли

Актриса всегда попадает в списки самых стильных женщин мира, а каждое ее появление на красной дорожке становится настоящей сенсацией. Но даже у такой иконы стиля случаются модные провалы.

[ + – ] Нарощенные пряди Анджелины Джоли Фото: Скриншот

И один из них произошел на 16-м Римском кинофестивале. Джоли появилась на красной дорожке в прекрасном платье, но с ужасной прической. Наращённые пряди волос явно выделялись на фоне ее настоящий шевелюры и выглядели на редкость неопрятно.

Ретро-стиль Бритни Спирс

Известная певица много лет жила под надзором своего опекуна – родного отца, который контролировал все ее поступки и финансы. Звезда даже жаловалась, что родственники не давали ей посещать косметолога и парикмахера.

[ + – ] Ретро-стиль Бритни Спирс Фото: Britney Spears/Instagram

Но сейчас, когда она уже освободилась от надзора, изменения так и не наступают. Бритни продолжает носить наряды своей юности, которые не слишком ей идут: ультракороткие юбки, обтягивающие платья и топы, обнажающие живот и никак не посетит парикмахера. Как бы фанаты не любили и не поддерживали певицу, но они все чаще пишут ей в комментариях, что пора обновить гардероб.

Новый образ Билли Айлиш

Юная знаменитость долгое время проповедовала стиль унисекс, появляясь на красных дорожках в свободных нарядах, скрадывающих фигуру. Однако на Met Gala 2021 она выглядела настоящей сказочной принцессой в пышном платье от Oscar de la Renta. Причем надела 19-летняя Билли это платье при условии, что бренд откажется от использования натурального меха.

[ + – ] Билли Айлиш на Met Gala Фото: Getty Images

Образ получился впечатляющим, если бы не тяжелый макияж и старомодная прическа. Фанаты певицы признали, что Билли выглядит гораздо старше своих лет и уже мало напоминает кумира молодежи. Скорей кумира их бабушек.

Откровенность Мадонны

63-летняя поп-дива игнорировала модные события этого года, зато постила очень много фотографий в Instagram. И некоторые из них настолько поразили ее поклонников, что они даже высказались в комментариях, и не совсем одобрительно.

[ + – ] Одно из скандальных фото Мадонны Фото: Instagram madonna

Откровенная фотосессия Мадонны скорей не понравилась общественности, чем наоборот. Многие посчитали, что певица перебарщивает с эротикой и выглядит это далеко не так привлекательно, как должно было бы. Впрочем, некоторые фанаты отметили, что "королева поп-музыки" может делать что угодно.

Бабушкин шик Алексы Чанг

Одна из самых стильных женщин Великобритании, журналистка, модель и блогер Алекса Чанг, которая обычно появляется в исключительно стильных образах, в начале декабря появилась в наряде, который ее фанаты сразу прозвали "бабушкиным".

[ + – ] Алекса Чанг и ее "бабушкин шик" Фото: Getty Images

Алекса пришла на модную вечеринку в пальто из искусственного меха, вязаной балаклаве, свитере и джинсах. Она, несомненно, продемонстрировала большую уверенность в себе, но этот выход уже вошел в список модных провалов 2021 года.