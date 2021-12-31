Демі Мур та Анджеліна Джолі. Модні провали зірок 2021

Скільки б стилістів не працювали на селебріті, все одно конфузи неминучі

Після того, як відновилися світські заходи, зірки почали виходити на червоні доріжки, однак не завжди ці появи були вдалими. Втім, деякі зірки примудрилися осоромитися, просто запостивши знімки в соцмережах.

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Фокус зібрав сім зіркових провалів року, який майже пройшов.

Дивна пластика Демі Мур

Акторка Демі Мур з'явилася на показі Fendi. І увагу привернуло не її вбрання, а невдала пластика, яка буквально перекосила обличчя акторки.

[ + – ] Лякаюча пластика Демі Мур Фото: Getty Images

Одні фанати розкритикували нове обличчя Демі, інші почали захищати право жінок виглядати так, як вони бажають, а сама Демі заявила, що в усьому винен невдалий макіяж. Зараз наслідки пластики вже не такі помітні, але факт залишається фактом – Демі Мур змінилася назавжди.

Чорний тотал-лук Кім Кардаш'ян

Цікаво, але образ Кім Кардаш'ян на Met Gala-2021 одночасно потрапив до різних рейтингів. Одні критики назвали його вражаючим, інші охрестили вбрання від Balenciaga – модним провалом.

[ + – ] Вражаючий образ Кім Кардаш'ян на Met Gala

Але заперечувати сенсаційність вбрання Кім Кардаш'ян неможливо,. Окрім цього вона стала негласним амбасадором бренду, а ще її чорний тотал-лук став одним із найпопулярніших на Хелловін в 2021 році.

Зачіска Анджеліни Джолі

Актриса завжди потрапляє до списків найстильніших жінок світу, а кожна її поява на червоній доріжці стає справжньою сенсацією. Але навіть у такої ікони стилю трапляються модні провали.

[ + – ] Нарощене волосся Анджеліни Джолі Фото: Скриншот

І один із них стався на 16-му Римському кінофестивалі. Джолі з'явилася на червоній доріжці у чудовій сукні, але з жахливою зачіскою. Нарощені пасма волосся явно виділялися на тлі її справжньої шевелюри і виглядали надзвичайно неохайно.

Ретро-стиль Брітні Спірс

Відома співачка багато років жила під наглядом свого опікуна – рідного батька, який контролював усі її вчинки та фінанси. Зірка навіть скаржилася, що родичі не давали їй відвідувати косметолога та перукаря.

[ + – ] Ретро-стиль Брітні Спірс Фото: Britney Spears/Instagram

Але зараз, коли вона звільнилася від нагляду, зміни так і не наступають. Брітні продовжує носити вбрання в стилі 2000-х, яке їй не личить: ультракороткі спідниці, вузькі сукні та топи, що оголюють живіт. І ніяк не відвідає перукаря. Як фанати не симпатизують співачці, і не підтримували її, але вони все частіше пишуть Брітні у коментарях, що настав час оновити гардероб.

Новий образ Біллі Айліш

Юна знаменитість довгий час пропагувала стиль унісекс, з'являючись на червоних доріжках у вбраннях вільного фасону. Однак на Met Gala 2021 вона виглядала справжньою казковою принцесою у пишній сукні від Oscar de la Renta. Цікаво, але одягла 19-річна Біллі цю сукню за умови, що бренд відмовиться від використання натурального хутра.

[ + – ] Біллі Айліш на Met Gala Фото: Getty Images

Образ вийшов вражаючим, але все зіпсував сильний макіяж та старомодна зачіска. Фанати співачки зазначили, що Біллі на заході виглядала набагато доросліше і вже мало нагадувала кумира молоді. Швидше - кумира їхніх бабусь.

Відвертість Мадонни

63-річна поп-діва ігнорувала модні заходи цього року, натомість постила дуже багато фотографій у Instagram. І деякі з них настільки вразили її шанувальників, що вони навіть висловилися у коментарях, і не завжди схвально.

[ + – ] Одне із скандальних фото Мадонни Фото: Instagram madonna

Відверта фотосесія Мадонни, скоріш не сподобалась її фанатам. Багато хто з них вважав, що знімки співачки занадто еротичні і виглядає це зовсім не так привабливо, як малось на увазі. Втім, деякі фанати зазначили, що "королева поп-музики" може робити будь-що.

Бабусин шик Алекси Чанг

Одна з найстильніших жінок Великобританії, журналістка, модель і блогер Алекса Чанг, яка зазвичай виходить в люди у вишуканих образах, на початку грудня з'явилась у вбранні, яке її прихильники одразу прозвали "бабусиним".

[ + – ] Алекса Чанг та її "бабусин шик" Фото: Getty Images

Алекса прийшла на модну вечірку у ансамблі з пальто зі штучного хутра, в'язаної балаклави, светра та джинсів. Вона, безперечно, продемонструвала велику впевненість у собі, але цей вихід уже увійшов до списку модних провалів 2021 року.