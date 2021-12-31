Тренды зимы 2022. Визажисты рассказали, как сделать макияж в сиреневых оттенках на Новый год

После того как Pantone объявил цветом 2022 года Veri Peri — синий с фиолетово-красным оттенком, стало ясно, какой макияж будет в моде

Мода и индустрия красоты обычно выбирает несколько цветов макияжа, который становятся фаворитами. И в 2022 году – это все оттенки фиолетового и сиреневого. Об этом пишет Elle.

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После того как Институт цвета Pantone сообщил, что цветом 2022 года стал искусственно созданный цвет Veri Peri — синий с фиолетово-красным оттенком, стало ясно, что хотя точно воспроизвести его нелегко, но основная тенденция ясна – сиреневая и фиолетовая палитра займет главенствующее место в косметичках модниц.

В 2021 году в трендах был зеленый цвет Bottega, или "кермит", ранее – розовый. С фиолетовым немного проще – оттенков много, так что каждая дама сможет подобрать именно тот, который ей подойдет.

"Как визажист, я говорю, что фиолетовый всегда был в моде. Разнообразие оттенков фиолетового означает, что у вас всегда есть выбор между ярким аметистом и более приглушенным сливовым цветом", — рассказала главный визажист бренда MAC Карли Аттинг.

Визажисты отмечают, что фиолетовый прекрасно смотрится на всех оттенках кожи. Но если вы только хотите попробовать этот цвет, то стоит выбрать с розоватым отливом.

"Если у вас теплый тон кожи, то вам подойдет сливовый оттенок, если холодный – то фиолетовый с синим. Простой способ определить тон своей кожи – посмотреть на запястья. Если вены имеют зеленоватый оттенок – то вы обладательница теплого тона, если они скорей голубые – то холодного", — советует визажист бренда Bobbi Brown Роми Сулеймани.

Какие цвета сочетаются с фиолетовым

Тут визажисты категоричны – можно решаться на эксперименты. Даже самый яркий макияж глаз в фиолетовых тонах будет отлично гармонировать с алой помадой, но можно и последовать примеру Леди Гага и сделать акцент именно на глазах.

Но тогда стоит добавить глиттера. Тем более, что сейчас блеск в трендах – сияют и наряды и тени для глаз.

"С фиолетовым и сиреневым особенно хорошо сочетаются желтый, золотистый и янтарный. Попробуйте монохромный макияж: более яркий для глаз и приглушенный для губ", — отмечает Сулеймани.

Совет начинающим

Если цвет 2022 года все же кажется вам слишком ярким, то стоит начать с фиолетовой подводки, или цветной туши. Это поможет понять, нравится ли оттенок и стоит ли осваивать смоки-айс в этом цвете.

Визажисты отмечают, что при всей универсальности фиолетового – лучше всего подобный макияж глаз подчеркнет карие и зеленые глаза.

Но главное – не бояться экспериментов и дать цвету 2022 года шанс. Тем более, что вице-президент Института цвета Pantone Лори Прессман считает, что сложность Very Peri "подчеркивает огромные возможности, которые открываются перед нами".