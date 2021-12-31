Тренди зими 2022. Візажисти розповіли, як зробити макіяж у бузкових відтінках на Новий рік

Після того як Pantone оголосив кольором 2022 Veri Peri — синій з фіолетово-червоним відтінком, стало ясно, який макіяж буде в моді

Індустрія краси зазвичай вибирає кілька кольорів макіяжу, який стають фаворитами. І у 2022 році – це все відтінки фіолетового та бузкового. Про це пише Elle.

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Після того як Інститут кольору Pantone повідомив, що барвою 2022 року став штучно створений колір Veri Peri — синій з фіолетово-червоним відтінком, стало ясно, що хоча точно відтворити його нелегко, але основна тенденція ясна — бузкова і фіолетова палітра займе почесне місце у косметичках модниць.

У 2021 році в трендах був зелений колір Bottega, або "керміт", ще раніше — рожевий. З фіолетовим трохи простіше — відтінків багато, тому кожна модниця зможе підібрати саме той, який їй підійде.

"Як візажист, я кажу, що фіолетовий завжди був у моді. Різноманітність його відтінків означає, що у вас завжди є вибір між яскравим аметистом та більш спокійним сливовим кольором", — розповіла головний візажист бренду MAC Карлі Аттінг.

Візажисти відзначають, що фіолетовий чудово виглядає на всіх відтінках шкіри. Але якщо ви тільки хочете спробувати цей колір, варто вибрати з рожевим відливом.

"Якщо у вас теплий тон шкіри, то вам підійде сливовий відтінок, якщо холодний — то фіолетовий з синім. Простий спосіб визначити тон своєї шкіри — подивитися на зап'ясток. Якщо вени мають зеленкуватий відтінок — то ваша шкіра має теплий тон, якщо синюватий — то холодний", — радить візажист бренду Bobbi Brown Ромі Сулеймані.

Які кольори поєднуються з фіолетовим

Тут візажисти налштовані рішуче — можна наважитись на експерименти. Навіть найяскравіший макіяж очей у фіолетових тонах буде відмінно гармоніювати із яскраво-червоною помадою, але можна взяти приклад із Леди Гага та зробити акцент саме на очах.

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Але тоді варто додати глітера. Тим більше, що зараз блискітки у трендах – сяють і вбрання та тіні для очей.

"З фіолетовим і бузковим особливо гармонійно поєднуються жовтий, золотистий і бурштиновий. Спробуйте монохромний макіяж: яскравіший для очей і приглушений для губ", — зазначає Сулеймані.

Порада початківцям

Якщо колір 2022 року все ж таки здається вам занадто яскравим, то варто почати з фіолетової підводки, або кольорової туші для вій. Це допоможе зрозуміти, чи подобається відтінок і чи варто освоювати смоки-айс у цьому кольорі.

Візажисти відзначають, що при всій універсальності фіолетового – найкраще подібний макіяж підкреслить карі та зелені очі.

Але головне – не боятися експериментів та дати кольору 2022 року шанс. Адже віце-президент Інституту кольору Pantone Лорі Прессман вважає, що складність Very Peri "наголошує на величезних можливостях, які відкриваються перед нами".