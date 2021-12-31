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Тренди зими 2022. Візажисти розповіли, як зробити макіяж у бузкових відтінках на Новий рік

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Фото: Getty Images | Леді Гага та її макіяж у модному кольорі

Після того як Pantone оголосив кольором 2022 Veri Peri — синій з фіолетово-червоним відтінком, стало ясно, який макіяж буде в моді

Індустрія краси зазвичай вибирає кілька кольорів макіяжу, який стають фаворитами. І у 2022 році – це все відтінки фіолетового та бузкового. Про це пише Elle.

Після того як Інститут кольору Pantone повідомив, що барвою 2022 року став штучно створений колір Veri Peri — синій з фіолетово-червоним відтінком, стало ясно, що хоча точно відтворити його нелегко, але основна тенденція ясна — бузкова і фіолетова палітра займе почесне місце у косметичках модниць.

У 2021 році в трендах був зелений колір Bottega, або "керміт", ще раніше — рожевий. З фіолетовим трохи простіше — відтінків багато, тому кожна модниця зможе підібрати саме той, який їй підійде.

"Як візажист, я кажу, що фіолетовий завжди був у моді. Різноманітність його відтінків означає, що у вас завжди є вибір між яскравим аметистом та більш спокійним сливовим кольором", — розповіла головний візажист бренду MAC Карлі Аттінг.

Візажисти відзначають, що фіолетовий чудово виглядає на всіх відтінках шкіри. Але якщо ви тільки хочете спробувати цей колір, варто вибрати з рожевим відливом.

"Якщо у вас теплий тон шкіри, то вам підійде сливовий відтінок, якщо холодний — то фіолетовий з синім. Простий спосіб визначити тон своєї шкіри — подивитися на зап'ясток. Якщо вени мають зеленкуватий відтінок — то ваша шкіра має теплий тон, якщо синюватий — то холодний", — радить візажист бренду Bobbi Brown Ромі Сулеймані.

Які кольори поєднуються з фіолетовим

Тут візажисти налштовані рішуче — можна наважитись на експерименти. Навіть найяскравіший макіяж очей у фіолетових тонах буде відмінно гармоніювати із яскраво-червоною помадою, але можна взяти приклад із Леди Гага та зробити акцент саме на очах.

Леді Гага на прем'єрі фільму "Дім Гуччі"

Але тоді варто додати глітера. Тим більше, що зараз блискітки у трендах – сяють і вбрання та тіні для очей.

"З фіолетовим і бузковим особливо гармонійно поєднуються жовтий, золотистий і бурштиновий. Спробуйте монохромний макіяж: яскравіший для очей і приглушений для губ", — зазначає Сулеймані.

Порада початківцям

Якщо колір 2022 року все ж таки здається вам занадто яскравим, то варто почати з фіолетової підводки, або кольорової туші для вій. Це допоможе зрозуміти, чи подобається відтінок і чи варто освоювати смоки-айс у цьому кольорі.

Візажисти відзначають, що при всій універсальності фіолетового – найкраще подібний макіяж підкреслить карі та зелені очі.

Але головне – не боятися експериментів та дати кольору 2022 року шанс. Адже віце-президент Інституту кольору Pantone Лорі Прессман вважає, що складність Very Peri "наголошує на величезних можливостях, які відкриваються перед нами".