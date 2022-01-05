Умерла актриса Джоан Коупленд: звезда Бродвея и золовка Мэрилин Монро

Младшей сестре драматурга Артура Миллера было 99 лет

В Нью-Йорке умерла знаменитая бродвейская актриса и звезда "мыльных опер" Джоан Коупленд. Джоан было 99 лет. Об этом пишет Variety.

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Джоан стояла у истоков сериального производства. Она снималась в таких телесагах, как "В поисках завтрашнего дня" и "Любовь к жизни", дебютировала на Бродвее в 1948 году и появлялась в фильмах "Миротворец" и "Частная жизнь Пиппы Ли". И озвучивала некоторых персонажей в диснеевских мультфильмах.

[ + – ] Мэрилин Монро и Джоан Коупленд Фото: Getty Images

Джоан была младшей сестрой знаменитого американского драматурга Артура Миллера, который, кроме своих работ прославился еще и тем, что был третьим мужем знаменитой Мэрилин Монро. Напомним, пара была в браке пять лет. За это время Монро пережила два выкидыша, и они с Артуром развелись за год до ее смерти в 1962 году.

[ + – ] Мэрилин Монро и Артур Миллер Фото: Getty Images

Сам Миллер скончался в 89 лет в 2005 году.

Когда Джоан начинала свою карьеру, она хотела дистанцироваться от своего знаменитого брата и потому взяла псевдоним Коупленд.

Впрочем, она сыграла в 1980 году в его пьесе "Песочные часы" и получила премию Drama Desk.