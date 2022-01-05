Померла акторка Джоан Коупленд: зірка Бродвею та зовиця Мерилін Монро

Молодшій сестрі драматурга Артура Міллера було 99 років

У Нью-Йорку померла знаменита бродвейська актриса та зірка "мильних опер" Джоан Коупленд. Джоан було 99 років. Про це пише Variety.

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Джоан стояла біля витоків серіального виробництва. Вона знімалася в таких телесагах, як "У пошуках завтрашнього дня" та "Любов до життя", дебютувала на Бродвеї в 1948 році і з'являлася у фільмах "Миротворець" та "Приватне життя Піппи Лі". І озвучувала деяких персонажів у діснеївських мультфільмах.

[ + – ] Мерилін Монро та Джоан Коупленд Фото: Getty Images

Джоан була молодшою сестрою знаменитого американського драматурга Артура Міллера, який, крім своїх робіт, прославився ще й тим, що був третім чоловіком знаменитої Мерилін Монро. Нагадаємо, пара була одружена п'ять років. За цей час Монро пережила два викидні, і вони з Артуром розлучилися за рік до її смерті у 1962 році.

[ + – ] Мерилін Монро та Артур Міллер Фото: Getty Images

Сам Міллер помер у 89 років у 2005 році.

Коли Джоан починала кар'єру, вона хотіла дистанціюватися від свого знаменитого брата і тому взяла псевдонім Коупленд.

Втім, вона зіграла в 1980 році у його п'єсі "Пісочний годинник" і отримала премію Drama Desk.