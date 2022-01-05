Акцент на нижнем веке. Стилисты рассказали о самом модном макияже глаз 2022 года
Ставку на экстравагантность стилисты сделали еще во время Недель моды и сейчас ясно, что макияж в 2022 году будет ярким и оригинальным
Дизайнеры и стилисты решили в 2022 году уделить больше внимания макияжу глаз, особенно – нижнему веку, которое обычно остается практически без внимания. И выглядит это очень привлекательно. Об этом пишет Popsugar.
На показах, которые прошли во время Недель моды весна-лето 2022, стало ясно, что нас ждет очень интересный год, который собрал все самые яркие и оригинальные тренды прошлых лет.
Одежда будет яркой и разнообразной: тут и стиль 1990-х и хиппи-шик времен Вудстока, украшения — огромными и броскими, а макияж – настоящим произведением искусства.
Причем ключевым трендом на показах стал именно акцент на нижнем веке.
Яркие тени
Тени теперь предлагают не растушевывать, чтобы не оставлять пятен, а напротив, делать ярко-выраженные акценты. Ранее таким образом художники по макияжу маскировали тени под глазами, теперь предлагается отвлекать от них внимание каплевидными мазками. Цвета – любые, хоть разные на каждом глазу.
Но пока новый тренд стилисты рекомендуют использовать аккуратно, макияж глаз должен выглядеть оригинально, а не так, будто вам стало лень его наносить и вы оставили все, как есть.
Графическая подводка
Подобные макияж глаз демонстрировала героиня Ани Тейлор-Джой в сериале "Ход королевы": стрелки вокруг глаз делали их просто огромными.
На показе Simone Rocha графические тени разных цветов тянулись от висков к переносице, а тем, кому одной линии под глазом кажется мало и кто уверен в твердости своей руки, может провести сразу три линии.
Подобный макияж напоминает ритуальную раскраску коренных народов обеих Америк и придает моднице загадочный вид.
Стразы и жемчуга
Впрочем, если предыдущие тренды кажутся все же не слишком подходящими даже для вечернего макияжа, то стоит обратить внимание на стразы и жемчужины. Теперь ими украшают область вокруг глаз. Причем, ограничиваются стилисты только своей фантазией.
Можно усыпать стразами все веко, или прочертить линию по нижнему веку, или же ограничится одним кристаллом, имитируя слезу.
Этот макияж хорош тем, что не требует особой сноровки, а стразы сейчас продаются на липкой основе, что позволяет располагать как угодно и в любых количествах.