Акцент на нижнем веке. Стилисты рассказали о самом модном макияже глаз 2022 года

Ставку на экстравагантность стилисты сделали еще во время Недель моды и сейчас ясно, что макияж в 2022 году будет ярким и оригинальным

Дизайнеры и стилисты решили в 2022 году уделить больше внимания макияжу глаз, особенно – нижнему веку, которое обычно остается практически без внимания. И выглядит это очень привлекательно. Об этом пишет Popsugar.

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На показах, которые прошли во время Недель моды весна-лето 2022, стало ясно, что нас ждет очень интересный год, который собрал все самые яркие и оригинальные тренды прошлых лет.

Одежда будет яркой и разнообразной: тут и стиль 1990-х и хиппи-шик времен Вудстока, украшения — огромными и броскими, а макияж – настоящим произведением искусства.

Причем ключевым трендом на показах стал именно акцент на нижнем веке.

Яркие тени

Тени теперь предлагают не растушевывать, чтобы не оставлять пятен, а напротив, делать ярко-выраженные акценты. Ранее таким образом художники по макияжу маскировали тени под глазами, теперь предлагается отвлекать от них внимание каплевидными мазками. Цвета – любые, хоть разные на каждом глазу.

[ + – ] Цветные тени-мазки на нижнем веке

Но пока новый тренд стилисты рекомендуют использовать аккуратно, макияж глаз должен выглядеть оригинально, а не так, будто вам стало лень его наносить и вы оставили все, как есть.

Графическая подводка

Подобные макияж глаз демонстрировала героиня Ани Тейлор-Джой в сериале "Ход королевы": стрелки вокруг глаз делали их просто огромными.

[ + – ] Аня Тейлор-Джой в сериале "Ход королевы" Фото: Скриншот

На показе Simone Rocha графические тени разных цветов тянулись от висков к переносице, а тем, кому одной линии под глазом кажется мало и кто уверен в твердости своей руки, может провести сразу три линии.

[ + – ] Модель на показе Simone Rocha

[ + – ] Графические стрелки

Подобный макияж напоминает ритуальную раскраску коренных народов обеих Америк и придает моднице загадочный вид.

Стразы и жемчуга

Впрочем, если предыдущие тренды кажутся все же не слишком подходящими даже для вечернего макияжа, то стоит обратить внимание на стразы и жемчужины. Теперь ими украшают область вокруг глаз. Причем, ограничиваются стилисты только своей фантазией.

[ + – ] Макияж со стразами

Можно усыпать стразами все веко, или прочертить линию по нижнему веку, или же ограничится одним кристаллом, имитируя слезу.

[ + – ] Модель на показе Dior

[ + – ] Актриса Лили Рейнхарт с "кристальным" макияжем

Этот макияж хорош тем, что не требует особой сноровки, а стразы сейчас продаются на липкой основе, что позволяет располагать как угодно и в любых количествах.