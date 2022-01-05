Акцент на нижній повіці. Стилісти розповіли про наймодніший макіяж очей 2022 року
Ставку на екстравагантність стилісти зробили ще під час Тижня моди, і зараз зрозуміло, що макіяж у 2022 році буде яскравим і оригінальним.
Дизайнери та стилісти вирішили у 2022 році приділити більше уваги макіяжу очей, особливо нижній повіці, яка зазвичай залишається практично без уваги. І це має дуже привабливий вигляд. Про це пише Popsugar.
На показах, які пройшли під час Тижня моди весна-літо 2022, стало ясно, що на нас чекає дуже цікавий рік, який зібрав усі найяскравіші та найоригінальніші тренди минулих років.
Одяг буде яскравим і різноманітним: тут і стиль 1990-х, і хіпі-шик часів Вудстока, прикраси — величезними та яскравими, а макіяж – справжнім витвором мистецтва.
Причому ключовим трендом на показах став акцент на нижній повіці.
Яскраві тіні
Тіні тепер пропонують не розтушовувати, щоб не залишати плям, а навпаки, робити яскраво виражені акценти. Раніше в такий спосіб художники з макіяжу маскували тіні під очима, тепер пропонується відволікати від них увагу краплеподібними мазками. Кольори – будь-які, хоч різні на кожному оці.
Але поки новий тренд стилісти рекомендують використовувати акуратно, макіяж очей повинен мати оригінальний вигляд, а не такий, ніби вам стало ліньки його наносити і ви залишили все, як є.
Графічна підводка
Подібний макіяж очей демонструвала героїня Ані Тейлор-Джой у серіалі "Хід королеви": стрілки навколо очей робили їх просто величезними.
На показі Simone Rocha графічні тіні різних кольорів тяглися від скронь до перенісся, а тим, кому однієї лінії під оком здається мало і хто впевнений у твердості своєї руки, може провести одразу три лінії.
Подібний макіяж нагадує ритуальне розмальовування корінних народів обох Америк і надає модниці загадкового вигляду.
Стрази та перли
Утім, якщо попередні тренди здаються все ж таки не надто підходящими навіть для вечірнього макіяжу, то варто звернути увагу на стрази та перлини. Тепер ними прикрашають область довкола очей. Причому обмежуються стилісти лише своєю фантазією.
Можна посипати стразами всю повіку, або прокреслити лінію за нижньою повікою, або ж обмежитися одним кристалом, імітуючи сльозу.
Цей макіяж хороший тим, що не вимагає особливої вправності, а стрази зараз продаються на липкій основі, що дозволяє розташовувати їх як завгодно та в будь-яких кількостях.