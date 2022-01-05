Акцент на нижній повіці. Стилісти розповіли про наймодніший макіяж очей 2022 року

Ставку на екстравагантність стилісти зробили ще під час Тижня моди, і зараз зрозуміло, що макіяж у 2022 році буде яскравим і оригінальним.

Дизайнери та стилісти вирішили у 2022 році приділити більше уваги макіяжу очей, особливо нижній повіці, яка зазвичай залишається практично без уваги. І це має дуже привабливий вигляд. Про це пише Popsugar.

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На показах, які пройшли під час Тижня моди весна-літо 2022, стало ясно, що на нас чекає дуже цікавий рік, який зібрав усі найяскравіші та найоригінальніші тренди минулих років.

Одяг буде яскравим і різноманітним: тут і стиль 1990-х, і хіпі-шик часів Вудстока, прикраси — величезними та яскравими, а макіяж – справжнім витвором мистецтва.

Причому ключовим трендом на показах став акцент на нижній повіці.

Яскраві тіні

Тіні тепер пропонують не розтушовувати, щоб не залишати плям, а навпаки, робити яскраво виражені акценти. Раніше в такий спосіб художники з макіяжу маскували тіні під очима, тепер пропонується відволікати від них увагу краплеподібними мазками. Кольори – будь-які, хоч різні на кожному оці.

[ + – ] Кольорові тіні-мазки на нижній повіці

Але поки новий тренд стилісти рекомендують використовувати акуратно, макіяж очей повинен мати оригінальний вигляд, а не такий, ніби вам стало ліньки його наносити і ви залишили все, як є.

Графічна підводка

Подібний макіяж очей демонструвала героїня Ані Тейлор-Джой у серіалі "Хід королеви": стрілки навколо очей робили їх просто величезними.

[ + – ] Аня Тейлор-Джой у серіалі "Хід королеви" Фото: Скриншот

На показі Simone Rocha графічні тіні різних кольорів тяглися від скронь до перенісся, а тим, кому однієї лінії під оком здається мало і хто впевнений у твердості своєї руки, може провести одразу три лінії.

[ + – ] Модель на показі Simone Rocha

[ + – ] Графічні стрілки

Подібний макіяж нагадує ритуальне розмальовування корінних народів обох Америк і надає модниці загадкового вигляду.

Стрази та перли

Утім, якщо попередні тренди здаються все ж таки не надто підходящими навіть для вечірнього макіяжу, то варто звернути увагу на стрази та перлини. Тепер ними прикрашають область довкола очей. Причому обмежуються стилісти лише своєю фантазією.

[ + – ] Макіяж зі стразами

Можна посипати стразами всю повіку, або прокреслити лінію за нижньою повікою, або ж обмежитися одним кристалом, імітуючи сльозу.

[ + – ] Модель на показі Dior

[ + – ] Актриса Лілі Рейнгарт із "кристальним" макіяжем

Цей макіяж хороший тим, що не вимагає особливої вправності, а стрази зараз продаються на липкій основі, що дозволяє розташовувати їх як завгодно та в будь-яких кількостях.