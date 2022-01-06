Мода для современного мужчины – что носить и чего избегать в этом сезоне?

Гардероб мужчины в современном мире не ограничивается несколькими джинсами, футболками и свитерами. Для того чтобы уверенно и комфортно чувствовать себя важно подобрать направление стиля, которое будет отвечать в первую очередь вашим требованиям и предпочтениям.

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Какие существуют вариации современного мужского стиля?

Встречают по одежке. Наверное, вы слышали это выражение неоднократно с самого детства. И правда, в первую очередь на что мы обращаем внимание, когда видим человека, его одежду. В офисных компаниях важно уметь совмещать шик с элегантностью, а в кэжуале подчеркнуть стиль. Поэтому существует несколько вариаций современной мужской моды для бизнесменов или молодых парней.

Торжественный или строгий. В этом случае вам подойдет фрак или смокинг. Отличается тем, что в образ обязательно должны входить: бабочка вместо галстука, белая рубашка.

Уличный. Является более практичным и распространенным вариантом среди молодежи. Образ состоит из джинсов или брюк свободного кроя, свитера, футболки и т.д. Популярен среди молодежи благодаря легкому сочетанию элементов одежды и разнообразных принтов.

Авангард. Современная мужская мода не перестает удивлять. Данный стиль – выбор для смелых. Яркие принты, фактуры. Такие, как бархат, велюр и атлас. Образ, который поразит всех наповал благодаря нетипичности. Подходит для личных встреч, но в большинстве случаев будет неуместным в офисе, учебном заведении и т.д.

Кежуал. Продолжая развивать тему уличной моды, следует упомянуть более сдержанный стиль. Отлично подойдет как для молодых, так и для старших ребят. В отличие от уличных вариаций, кэжуал практичнее и применяется в большинстве случаев. Основа: пиджак в нестрогом стиле в сочетании с джинсами, вязаные кофты, пуловеры и обувь из кожи. Также можно дополнить однотонной сумкой через плечо.

Спортивные. Пора, когда люди перестали воспринимать этот стиль, как "посетить тренировки". Сейчас его свободно носят в повседневной жизни. Известен благодаря комфорту и практичности. С кроссовками будут иметь отличный вид трикотажные материалы.

Как выбрать нужный образ?

Важно не только определиться с направлением моды, но грамотно подобрать все детали.

Ваш цветной тип. При выборе аксессуаров обратите внимание на цвет глаз. К примеру, синий костюм отлично подойдет для мужчин с голубыми глазами. Таким образом вы подчеркнете их.

Тип телосложения. Банально, но вместе с тем очень важно. Если вы высокий мужчина, отдайте предпочтение укороченным штанам. Также с помощью плаща вы можете подчеркнуть свое достоинство.

Делайте выбор, глядя на ситуацию. Согласитесь, что уличный образ вряд ли уместен в случае, если вы идете на собеседование.

Дополнить свой образ вы можете духами.

Где купить?

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