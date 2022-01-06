Мода для сучасного чоловіка — що носити та чого уникати цього сезону?
Гардероб чоловіка в сучасному світі не обмежується кількома джинсами, футболками та светрами. Для того, щоб впевнено і комфортно почуватися важливо підібрати напрямок стилю, який буде відповідати в першу чергу вашим вимогам і уподобанням.
Які існують варіації сучасного чоловічого стилю?
Зустрічають за одягом. Напевно, ви чули цей вислів неодноразово ще з самого дитинства. І правда, в першу чергу на що ми звертаємо увагу, коли бачимо людину, її одяг. В офісних компаніях важливо вміти поєднувати шик з елегантністю, а в кежуал підкреслити стиль. Саме тому існує кілька варіацій сучасної чоловічої моди для бізнесменів чи молодих хлопців.
- Урочистий чи строгий. В цьому випадку вам підійде фрак або смокінг. Відрізняється тим, що в образ обов'язково повинні входити: метелик замість краватки, біла сорочка.
- Вуличний. Є більш практичним та поширеним варіантом серед молоді. Образ складається з джинсів або штанів вільного крою, светра, футболки тощо. Популярний серед молоді завдяки легко комбінувати між собою елементи одягу та різноманітних принтів.
- Авангард. Сучасна чоловіча мода не перестає дивувати. Даний стиль — вибір для сміливих. Яскраві принти, фактури. Такі як, оксамит, велюр та атлас. Образ, який вразить усіх наповал завдяки нетиповості. Підходить для особистих зустрічей, але в більшості випадків буде недоречним в офісі, навчальному закладі тощо.
- Кежуал. Продовжуючи розвивати тему вуличної моди, варто згадати більш стриманий стиль. Відмінно підійде як для молодих, так і старших хлопців. На відміну від вуличних варіацій, кежуал практичніший і застосовується у більшості випадків. Основа: піджак у нестрогому стилі у поєднанні з джинсами, в'язані кофти, пуловери та взуття зі шкіри.Також, можна доповнити однотонною сумкою через плече.
- Спортивні. Настав час, коли люди перестали сприймати цей стиль, як "відвідати тренування". Нині його вільно носять у повсякденному житті. Відомий завдяки комфорту та практичності. З кросівками будуть мати чудовий вигляд трикотажні матеріали.
Як правильно вибрати потрібний образ?
Важливо не тільки визначитися з напрямком моди, а й грамотно підібрати усі деталі.
- Ваш кольоровий тип. При виборі аксесуарів зверніть увагу на колір очей. Наприклад, синій костюм відмінно підійде для чоловіків із блакитними очима. Таким чином ви підкреслите їх.
- Тип статури. Банально, але водночас дуже важливо. Якщо ви високий чоловік, віддайте перевагу укороченим штанам. Також за допомогою плаща ви можете підкреслити свою гідність.
- Робіть вибір, дивлячись на ситуацію. Погодьтеся, що вуличний образ навряд чи буде доречним у випадку, якщо ви йдете на співбесіду.
- Доповнити свій образ ви можете парфумом.
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