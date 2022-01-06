Мода для сучасного чоловіка — що носити та чого уникати цього сезону?

Гардероб чоловіка в сучасному світі не обмежується кількома джинсами, футболками та светрами. Для того, щоб впевнено і комфортно почуватися важливо підібрати напрямок стилю, який буде відповідати в першу чергу вашим вимогам і уподобанням.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Які існують варіації сучасного чоловічого стилю?

Зустрічають за одягом. Напевно, ви чули цей вислів неодноразово ще з самого дитинства. І правда, в першу чергу на що ми звертаємо увагу, коли бачимо людину, її одяг. В офісних компаніях важливо вміти поєднувати шик з елегантністю, а в кежуал підкреслити стиль. Саме тому існує кілька варіацій сучасної чоловічої моди для бізнесменів чи молодих хлопців.

Урочистий чи строгий. В цьому випадку вам підійде фрак або смокінг. Відрізняється тим, що в образ обов'язково повинні входити: метелик замість краватки, біла сорочка.

Вуличний. Є більш практичним та поширеним варіантом серед молоді. Образ складається з джинсів або штанів вільного крою, светра, футболки тощо. Популярний серед молоді завдяки легко комбінувати між собою елементи одягу та різноманітних принтів.

Авангард. Сучасна чоловіча мода не перестає дивувати. Даний стиль — вибір для сміливих. Яскраві принти, фактури. Такі як, оксамит, велюр та атлас. Образ, який вразить усіх наповал завдяки нетиповості. Підходить для особистих зустрічей, але в більшості випадків буде недоречним в офісі, навчальному закладі тощо.

Кежуал. Продовжуючи розвивати тему вуличної моди, варто згадати більш стриманий стиль. Відмінно підійде як для молодих, так і старших хлопців. На відміну від вуличних варіацій, кежуал практичніший і застосовується у більшості випадків. Основа: піджак у нестрогому стилі у поєднанні з джинсами, в'язані кофти, пуловери та взуття зі шкіри.Також, можна доповнити однотонною сумкою через плече.

Спортивні. Настав час, коли люди перестали сприймати цей стиль, як "відвідати тренування". Нині його вільно носять у повсякденному житті. Відомий завдяки комфорту та практичності. З кросівками будуть мати чудовий вигляд трикотажні матеріали.

Як правильно вибрати потрібний образ?

Важливо не тільки визначитися з напрямком моди, а й грамотно підібрати усі деталі.

Ваш кольоровий тип. При виборі аксесуарів зверніть увагу на колір очей. Наприклад, синій костюм відмінно підійде для чоловіків із блакитними очима. Таким чином ви підкреслите їх.

Тип статури. Банально, але водночас дуже важливо. Якщо ви високий чоловік, віддайте перевагу укороченим штанам. Також за допомогою плаща ви можете підкреслити свою гідність.

Робіть вибір, дивлячись на ситуацію. Погодьтеся, що вуличний образ навряд чи буде доречним у випадку, якщо ви йдете на співбесіду.

Доповнити свій образ ви можете парфумом.

Де купити?

Часто ми стикаємося з тим, що склали собі певний образ у голові, але не можемо знайти магазин, де є можливість втілити свій задум у реальність. Переходьте на сайт https://modivo.ua/c/choloviky/odyah/kurtky. Ваш вірний помічник за допомогою якого ви "пірнете" у світ моди з головою. Широкий та якісний асортимент не залишить байдужим жодного модника та модницю.