Солист Rammstein отметил день рождения вместе с Моргенштерном

Музыканты встретились в Дубае

На этой неделе, 4 января, Тиллю Линдеманну, фронтмену группы Rammstein, исполнилось 59 лет. И отметил он день рождения на сцене. Об этом пишет Popcake.

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[ + – ] Концерт Тилля Линдеманна в Дубаи

Тилль отыграл концерт в Дубаи, на котором по его приглашению выступил и 23-летний рэпер Моргенштерн.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Впрочем, банкета по поводу праздника Линдеманн не устраивал. Судя по фото из-за кулис – он и Моргенштерн отметили праздник скромно. Позже к ним присоединились ведущая Ида Галич и стендап-комик Ирина Мягкова.

[ + – ] Тилль Линдеманн, Ида Галич и Моргенштерн Фото: Скриншот

Напомним, рэпер Моргенштерн покинул Россию вместе с женой Диларой 24 ноября, после того как глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил его в торговле "запрещенными веществами через соцсети".

Сначала рэпер отправился в Беларусь, потом улетел в ОАЭ. Там он записал клип "Домой" и сообщил, что хоть и скучает "по своим тачкам и ювелирке", но назад пока не собирается.

Примечательно, но глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить обращение к властям жителей Новосибирска, которые требовали отменить концерт Тиля Линдеманна в городе, запланированный на 26 января.