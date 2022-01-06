Тілль Ліндеманн відсвяткував день народження разом із Моргенштерном

Музиканти зустрілися у Дубаї.

Цього тижня, 4 січня, Тіллю Ліндеманну, фронтмену гурту Rammstein, виповнилося 59 років. І відсвяткував він день народження на сцені. Про це пише Popcake.

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[ + – ] Концерт Тілля Ліндеманна в Дубаї

Тілль відіграв концерт у Дубаї, на якому на його запрошення виступив і 23-річний репер Моргенштерн.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Утім, бенкету з приводу свята Ліндеманн не влаштовував. Судячи з фото за лаштунками — він і Моргенштерн відсвяткували свято скромно. Пізніше до них приєдналися ведуча Іда Галіч і стендап-комікеса Ірина Мягкова.

[ + – ] Тілль Ліндеманн, Іда Галіч і Моргенштерн Фото: Скриншот

Нагадаємо, репер Моргенштерн залишив Росію разом із дружиною Діларою 24 листопада, після того, як голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін звинуватив його в торгівлі "забороненими речовинами через соцмережі".

Спочатку репер вирушив у Білорусь, потім полетів в ОАЕ. Там він записав кліп "Додому" і повідомив, що хоч і сумує "за своїми тачками та ювеліркою", але назад поки не збирається.

Варто зазначити, що голова СК Олександр Бастрикін доручив перевірити звернення до влади мешканців Новосибірська, які вимагали скасувати концерт Тілля Ліндеманна у місті, запланований на 26 січня.