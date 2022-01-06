Чон Хо Ен, звезда "Игры в кальмара", стала звездой американского Vogue

Южнокорейская модель и актриса рассказала о личной жизни в большом интервью для журнала

27-летняя актриса Чон Хо Ен появилась на обложке американского Vogue, после того, как ей покорились уже почти все мировые модные издания. Также журналисты одного из самых авторитетных изданий о моде взяли у звезды большое интервью.

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"Вся моя жизнь изменилась всего за один месяц", — призналась актриса во время интервью в Нь-Йорке. Она рассказала, что прожила здесь четыре года, работая моделью, пока ей не пришлось срочно возвращаться на родину, чтобы принять участие в съемках. После на актрсиу обрушилась мировая слава.

[ + – ] Чон Хо Ен для американского Vogue

Она стала самой популярной южнокорейской актрисой в мире, количество подписчиков ее Instagram выросло с 400 тысяч до более, чем 23 миллионов, а Louis Vuitton сделал ее своим новым амбассадором.

Чон Хо Ен родилась в Сеуле, ее отцу принадлежит придорожная закусочная под названием Oori Nara, где подают национальные блюда. Именно от него Чон унаследовала страсть к готовке, так, что спешно покидая Нью-Йорк, она очень переживала, что не смогла забрать свой набор кастрюль.

[ + – ] Чон Хо Ен для американского Vogue

О модельном бизнесе звезда не задумывалась. "Но я была высокой и люди на улице говорили, что мне стоит попробовать. Я всегда была амбициозной, так что обратилсь в модельное агентство", — рассказала Чон Хо Ен.

Она участвовала в фестивале "Сеульская неделя моды" и шоу "Топ-модель по-корейски", где заняла второе место. После она заключила контракт с агентством ESteem Models и стала часто участвовать в показах мировых домов моды.

Режиссер "Игры в кальмара" Хван Дон Хек очень долго искал актрису на роль беженки из Северной Кореи Кан Сэ Бек, ему нужна была "жесткая, холодная, сильная, но ранимая" героиня. "Я хотел найти кого-то с свежей сильной аурой. Я искал актрису, которая ранее нигде не снималась", — Чон Хо Ен он утвердил, просмотрев ее видеопробы.

Сейчас актриса готовится к переезду в Лос-Анджелес и хочет перекрасить волосы в фиолетовый цвет. А еще она очень ждет премьеры второго сезона "Игры в кальмара".

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