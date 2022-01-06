Чон Хо Йон, зірка "Гри в кальмара", стала зіркою американського Vogue

Південнокорейська модель та акторка розповіла про особисте життя у великому інтерв'ю для журналу

27-річна акторка Чон Хо Йон з'явилася на обкладинці американського Vogue після того, як їй підкорилися вже майже всі світові модні видання. Також журналісти одного з найавторитетніших видань про моду взяли в зірки велике інтерв'ю.

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"Усе моє життя змінилося лише за один місяць", — зізналася акторка під час інтерв'ю в Нью-Йорку. Вона розповіла, що прожила тут чотири роки, працюючи моделлю, поки їй не довелося терміново повертатися на батьківщину, щоби взяти участь у зйомках. Після цього на акторку обрушилася світова слава.

[ + – ] Чон Хо Йон для американського Vogue

Вона стала найпопулярнішою південнокорейською акторкою у світі, кількість підписників у її Instagram зросла з 400 тисяч до 23 мільйонів, а Louis Vuitton зробив її своїм новим амбасадором.

Чон Хо Йон народилася в Сеулі, її батькові належить придорожня закусочна під назвою Oori Nara, де подають національні страви. Саме від нього Чон успадкувала пристрасть до готування, так що спішно покидаючи Нью-Йорк, вона дуже переживала, що не змогла забрати свій набір каструль.

[ + – ] Чон Хо Йон для американського Vogue

Про модельний бізнес зірка не замислювалася. "Але я була високою і люди на вулиці казали, що мені варто спробувати. Я завжди була амбітною, тому звернулася до модельного агентства", — розповіла Чон Хо Йон.

Вона брала участь у фестивалі "Сеульський тиждень моди" та шоу "Топмодель по-корейськи", де посіла друге місце. Після цього вона уклала контракт з агентством ESteem Models і стала брати участь у показах світових будинків моди.

Режисер "Гри в кальмара" Хван Дон Хек дуже довго шукав акторку на роль біженки з Північної Кореї Кан Се Бек, йому потрібна була "жорстка, холодна, сильна, але вразлива" героїня. "Я хотів знайти когось зі свіжою сильною аурою. Я шукав акторку, яка раніше ніде не знімалася", — Чон Хо Йон він затвердив, переглянувши її відеопроби.

Наразі акторка готується до переїзду до Лос-Анджелеса і хоче перефарбувати волосся у фіолетовий колір. А ще вона дуже чекає на прем'єру другого сезону "Гри в кальмара".

Цікаві факти про Чон Хо Йон