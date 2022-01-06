Чон Хо Йон, зірка "Гри в кальмара", стала зіркою американського Vogue
Південнокорейська модель та акторка розповіла про особисте життя у великому інтерв'ю для журналу
27-річна акторка Чон Хо Йон з'явилася на обкладинці американського Vogue після того, як їй підкорилися вже майже всі світові модні видання. Також журналісти одного з найавторитетніших видань про моду взяли в зірки велике інтерв'ю.
"Усе моє життя змінилося лише за один місяць", — зізналася акторка під час інтерв'ю в Нью-Йорку. Вона розповіла, що прожила тут чотири роки, працюючи моделлю, поки їй не довелося терміново повертатися на батьківщину, щоби взяти участь у зйомках. Після цього на акторку обрушилася світова слава.
Вона стала найпопулярнішою південнокорейською акторкою у світі, кількість підписників у її Instagram зросла з 400 тисяч до 23 мільйонів, а Louis Vuitton зробив її своїм новим амбасадором.
Чон Хо Йон народилася в Сеулі, її батькові належить придорожня закусочна під назвою Oori Nara, де подають національні страви. Саме від нього Чон успадкувала пристрасть до готування, так що спішно покидаючи Нью-Йорк, вона дуже переживала, що не змогла забрати свій набір каструль.
Про модельний бізнес зірка не замислювалася. "Але я була високою і люди на вулиці казали, що мені варто спробувати. Я завжди була амбітною, тому звернулася до модельного агентства", — розповіла Чон Хо Йон.
Вона брала участь у фестивалі "Сеульський тиждень моди" та шоу "Топмодель по-корейськи", де посіла друге місце. Після цього вона уклала контракт з агентством ESteem Models і стала брати участь у показах світових будинків моди.
Режисер "Гри в кальмара" Хван Дон Хек дуже довго шукав акторку на роль біженки з Північної Кореї Кан Се Бек, йому потрібна була "жорстка, холодна, сильна, але вразлива" героїня. "Я хотів знайти когось зі свіжою сильною аурою. Я шукав акторку, яка раніше ніде не знімалася", — Чон Хо Йон він затвердив, переглянувши її відеопроби.
Наразі акторка готується до переїзду до Лос-Анджелеса і хоче перефарбувати волосся у фіолетовий колір. А ще вона дуже чекає на прем'єру другого сезону "Гри в кальмара".
Цікаві факти про Чон Хо Йон
- У дитинстві вона була шибеником і любила прогулянки горами;
- Її перша квартира в Нью-Йорку була така маленька, що там не було навіть шафи;
- Чон Хо Йон товаришує зі співачкою Дженні з Blackpink. Та, знаючи смаки подруги, якось відправила цілий фургон із їжею на знімальний майданчик "Гри в кальмара";
- У неї найбільша кількість підписників в Instagram серед південнокорейських акторок;
- Йон набрала колосальні 15 мільйонів підписників в Instagram лише за кілька тижнів після випуску гри Squid Game, що зробило її однією з найвідоміших акторок, які працюють у Південній Кореї.
- Вона використала власний досвід, граючи роль біженки з Північної Кореї. Чон Хо Йон дуже любить свою сім'ю, але змушена була виїхати до США заради роботи. "Бути далеко від рідних і не знати, що з ними – це дуже нелегко", — розповідала акторка;
- Акторка зустрічається із ще однією південнокорейською знаменитістю – актором Лі Дон Хві, зіркою дорам "Повернутись у 1988", "Стрілець Чосона" та учасником гурту MSG Wannabe.