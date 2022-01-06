Гигантская пирамида из бокалов, построенная в Дубае, попала в книгу рекордов Гиннесса

Всего на пирамиду ушло более 54 тысяч бокалов, которые потом наполнили шампанским

Грандиозная пирамида из бокалом для шампанского, построенная в дубайском отеле Atlantis, The Palm, вогла в книгу рекордов Гиннесса. Об этом пишет Daily Mail.

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Всего на пирамиду ушло 54740 бокалов, которые потом наполнили шампанским. Предыдущий рекорд был поставлен в испанском Мадриде в 2017 году. Тогда удалось выстроить башню из 50 116 бокалов.

[ + – ] Пирамида из бокалов во время постройки Фото: Facebook Atlantis, The Palm

Воздвижением башни высотой более восьми метров 30 декабря 2021 года занималась целая команда специалистов из голландской компании Luuk Broos Events. На это ушло пять дней.

Сначала команда нарисовала на полу отеля квадрат, а потом начала устанавливать бокалы. Малейшая ошибка могла привести к обрушению всей конструкции.

Открытие башни состоялось 30 декабря на праздновании в гостиничном клубе White Beach. А простояла конструкция до гала-вечера, который состоялся 1 января и на котором выступил известный певец Робби Уильямс.

[ + – ] Бокалы наполняют шампанским Moet & Chandon Фото: Facebook Atlantis, The Palm

[ + – ] Фиксация рекорда Фото: Facebook Atlantis, The Palm

В итоге все 54 тысячи бокалов заполнили шампанским от Moet & Chandon, ведь именно этой компании и принадлежала идея воздвигнуть пирамиду и постараться попасть в книгу рекордов Гиннесса.

"Пирамиды из бокалов, символ праздника и щедрости, имеют глубокие корни в истории и ДНК нашего Дома. В 1983 году, чтобы отметить свое 240-летие, Moet & Chandon установила первый мировой рекорд высочайшей пирамиды шампанского с 2757 хрустальными бокалами. Почти 40 лет спустя, мы побили собственный рекорд", — заявил Лоран Домингес, генеральный директор Moet Hennessy Middle-East.

[ + – ] Отель Atlantis, The Palm Фото: Facebook Atlantis, The Palm

После пирамиду осторожно разобрали, и все бокалы отправили на переработку. Из них, как заявило руководство отеля, изготовят посуду для гостиницы.