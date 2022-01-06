Гігантська піраміда з келихів, побудована в Дубаї, потрапила до книги рекордів Гіннесса

Загалом на піраміду пішло понад 54 тисячі келихів, які потім наповнили шампанським.

Грандіозна піраміда з келихів для шампанського, побудована в дубайському готелі Atlantis, The Palm, викликала книгу рекордів Гіннесса. Про це пише Daily Mail.

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Усього на піраміду пішло 54 740 келихів, які потім наповнили шампанським. Попередній рекорд було поставлено в іспанському Мадриді у 2017 році. Тоді вдалося збудувати вежу з 50 116 келихів.

[ + – ] Піраміда з келихів під час будівництва Фото: Facebook Atlantis, The Palm

Воздвиженням вежі заввишки понад вісім метрів 30 грудня 2021 займалася ціла команда фахівців з голландської компанії Luuk Broos Events. На це пішло п'ять днів.

Спочатку команда намалювала на підлозі готелю квадрат, а потім почала встановлювати келихи. Найменша помилка могла призвести до обвалення всієї конструкції.

Відкриття вежі відбулося 30 грудня на святкуванні в готельному клубі White Beach. А простояла конструкція до гала-вечора, який відбувся 1 січня, на якому виступив відомий співак Роббі Вільямс.

[ + – ] Келихи наповнюють шампанським Moet & Chandon Фото: Facebook Atlantis, The Palm

[ + – ] Фіксація рекорду Фото: Facebook Atlantis, The Palm

У результаті всі 54 тисячі келихів заповнили шампанським від Moet & Chandon, адже саме цій компанії і належала ідея спорудити піраміду та постаратися потрапити до книги рекордів Гіннесса.

"Піраміди з келихів, символ свята та щедрості, мають глибоке коріння в історії та ДНК нашого Дому. У 1983 році, щоб відзначити своє 240-річчя, Moet & Chandon встановила перший світовий рекорд найвищої піраміди шампанського з 2757 кришталевими келихами. Майже 40, ми побили власний рекорд", — заявив Лоран Домінгес, генеральний директор Moet Hennessy Middle-East.

[ + – ] Готель Atlantis, The Palm Фото: Facebook Atlantis, The Palm

Після піраміду обережно розібрали і всі келихи відправили на переробку. З них, як заявило керівництво готелю, виготовлять посуд для готелю.