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Модный скандал. NFT-сумки Hermès Birkin оказались подделкой

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MetaBirkins NFTs, виртуальная сумка, сумка биркин, мэйсон ротшильд
Фото: Getty Images | Настоящая сумочка Birkin стоит несколько тысяч долларов и ее нужно ждать годами

Фейки встречаются даже в метавселенной

Виртуальные сумочки Биркин появились в ноябре и с той поры стали весьма популярны. Но оказалось, что MetaBirkins NFTs — диджитал-версии культовой сумки дома моды Hermès – фейковые, ведь их создали без согласия модного дома. Об этом пишет The Fashion Law.

Автором проекта стал диджитал-художник Мэйсон Ротшильд. Первую NFT-сумочку он создал еще в мае 2021 года вместе с художником Эриком Рамиресом. И стал модной сенсацией. Оказалось, что желающих приобрести модный аксессуар, который, впрочем, нельзя ощутить физически, достаточно.

Сумки продавались от 6 до 47 тысяч долларов. А всего на своем проекте Ротшильд заработал более миллиона долларов. Всего он создал сотню MetaBirkins NFTs с разнообразными дизайнами – в его коллекции были пушистые сумочки и сумки с принтами известных произведений искусства.

MetaBirkins NFTs, виртуальная сумка, сумка биркин, мэйсон ротшильд
MetaBirkins NFTs, виртуальная сумка, сумка биркин, мэйсон ротшильд
MetaBirkins NFTs, виртуальная сумка, сумка биркин, мэйсон ротшильд
MetaBirkins NFTs, виртуальная сумка, сумка биркин, мэйсон ротшильд
MetaBirkins NFTs, виртуальная сумка, сумка биркин, мэйсон ротшильд
MetaBirkins NFTs, виртуальная сумка, сумка биркин, мэйсон ротшильд
MetaBirkins NFTs, виртуальная сумка, сумка биркин, мэйсон ротшильд
MetaBirkins NFTs, виртуальная сумка, сумка биркин, мэйсон ротшильд
MetaBirkins NFTs, виртуальная сумка, сумка биркин, мэйсон ротшильд
MetaBirkins NFTs, виртуальная сумка, сумка биркин, мэйсон ротшильд
MetaBirkins NFTs, виртуальная сумка, сумка биркин, мэйсон ротшильд
MetaBirkins NFTs, виртуальная сумка, сумка биркин, мэйсон ротшильд

Модники раскупали их быстро, ведь, в отличие от настоящих культовых Биркин, их не нужно было ждать несколько лет.

А теперь компания Hermés отправила художнику письмо в котором попросила прекратить продажу сумок, аргументируя это тем, что разрешение от их модного дома получено не было. Мэйсон, в свою очередь заявил, что его NFT защищены от исков Hermés о нарушении прав на товарный знак Первой поправкой. И призвал бренд поддерживать художников.

Но OpenSea, платформа по продаже NFT, уже удалила MetaBirkins с сайта.

Напомним, цена настоящей сумочки Hermès Birkin стартует от 12 тысяч долларов, но ее нужно ждать несколько лет. Исключение делается только для селебрити и для тех, кто регулярно делает покупки в бутиках модного дома.

И культовая Birkin, созданная в 1984 году для актрисы Джейн Биркин, по мнению экономистов из Knight Frank, остается весьма выгодной инвестицией. За 2019 год сумки подорожали на 13%, за последние 10 лет — на 108%.