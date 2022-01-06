Модный скандал. NFT-сумки Hermès Birkin оказались подделкой

Фейки встречаются даже в метавселенной

Виртуальные сумочки Биркин появились в ноябре и с той поры стали весьма популярны. Но оказалось, что MetaBirkins NFTs — диджитал-версии культовой сумки дома моды Hermès – фейковые, ведь их создали без согласия модного дома. Об этом пишет The Fashion Law.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Автором проекта стал диджитал-художник Мэйсон Ротшильд. Первую NFT-сумочку он создал еще в мае 2021 года вместе с художником Эриком Рамиресом. И стал модной сенсацией. Оказалось, что желающих приобрести модный аксессуар, который, впрочем, нельзя ощутить физически, достаточно.

Сумки продавались от 6 до 47 тысяч долларов. А всего на своем проекте Ротшильд заработал более миллиона долларов. Всего он создал сотню MetaBirkins NFTs с разнообразными дизайнами – в его коллекции были пушистые сумочки и сумки с принтами известных произведений искусства.

Модники раскупали их быстро, ведь, в отличие от настоящих культовых Биркин, их не нужно было ждать несколько лет.

А теперь компания Hermés отправила художнику письмо в котором попросила прекратить продажу сумок, аргументируя это тем, что разрешение от их модного дома получено не было. Мэйсон, в свою очередь заявил, что его NFT защищены от исков Hermés о нарушении прав на товарный знак Первой поправкой. И призвал бренд поддерживать художников.

Но OpenSea, платформа по продаже NFT, уже удалила MetaBirkins с сайта.

Напомним, цена настоящей сумочки Hermès Birkin стартует от 12 тысяч долларов, но ее нужно ждать несколько лет. Исключение делается только для селебрити и для тех, кто регулярно делает покупки в бутиках модного дома.

И культовая Birkin, созданная в 1984 году для актрисы Джейн Биркин, по мнению экономистов из Knight Frank, остается весьма выгодной инвестицией. За 2019 год сумки подорожали на 13%, за последние 10 лет — на 108%.