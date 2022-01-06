Модний скандал. NFT-сумки Hermès Birkin виявилися підробкою

Фейки зустрічаються навіть у метавсесвіті

Віртуальні сумочки "Біркін" з'явилися в листопаді й із того часу стали дуже популярними. Але виявилося, що MetaBirkins NFTs — діджитал-версії культової сумки будинку моди Hermès — фейкові, адже їх створили без згоди модного будинку. Про це пише The Fashion Law.

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Автором проєкту став діджитал-художник Мейсон Ротшильд. Першу NFT-сумочку він створив ще в травні 2021 року разом із художником Еріком Раміресом. І став модною сенсацією. Виявилося, що охочих придбати модний аксесуар, який, утім, не можна відчути фізично, достатньо.

Сумки продавалися від 6 до 47 тисяч доларів. А всього на своєму проєкті Ротшильд заробив понад мільйон доларів. Загалом він створив сотню MetaBirkins NFTs із різноманітними дизайнами – у його колекції були пухнасті сумочки та сумки з принтами відомих витворів мистецтва.

Модники розкуповували їх швидко, адже, на відміну від справжніх культових "Біркін", на них не треба було чекати кілька років.

А тепер компанія Hermés відправила художнику листа, у якому попросила припинити продаж сумок, аргументуючи це тим, що дозвіл від її модного будинку отримано не було. Мейсон, у свою чергу, заявив, що його NFT захищені від позовів Hermés про порушення прав на товарний знак Першою поправкою. І закликав бренд підтримувати художників.

Але OpenSea, платформа з продажу NFT, вже видалила MetaBirkins із сайту.

Нагадаємо, ціна справжньої сумочки Hermès Birkin стартує від 12 тисяч доларів, але на неї потрібно чекати кілька років. Виняток робиться тільки для селебріті та для тих, хто регулярно робить покупки в бутиках модного будинку.

І культова Birkin, створена в 1984 році для актриси Джейн Біркін, на думку економістів із Knight Frank, залишається дуже вигідною інвестицією. За 2019 рік сумки подорожчали на 13%, за останні 10 років – на 108%.