Джозеф Гордон-Левитт сыграл основателя Uber в новом сериале

Звезде фильма "Начало" досталась роль Трэвиса Каланика, который со скандалом покинул пост гендиректора Uber в июне 2017 года

В Сети появился тизер сериала Super Pumped: The Battle For Uber, который расскажет историю сооснователя компании Трэвиса Каланика. Его роль исполнил Джозеф Гордон-Левитт. Об этом пишет Daily Mail.

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Премьера сериала состоится на телеканале Showtime 27 февраля. Продюсеры обещают, что шоу станет антологией, в которой каждый сезон будет посвящен одной выдающейся личности.

Первый сезон о Каланике основан на одноименной книге журналиста Майка Айзека. Она рассказывает историю бренда Uber c момента его основания в 2009 году: "одного из самых успешных и самых разрушительных проектов из Кремниевой долины".

[ + – ] тизер сериала Super Pumped: The Battle For Uber

Напомним, в 2017 году Каланик был вынужден покинуть компанию из‑за обвинений в домогательствах и скандала, связанного со слежкой за водителями. но сохранил место в совете директоров. Об харрасменте сообщила бывшая сотрудница, а потом и его бывшая девушка Габи Хольцварт. С 2019 года Каланик продал более 90% своей доли в компании за 2,5 миллиарда долларов.

В сериале снялись Джозеф Гордон-Левитт и Ума Турман, которой досталась роль Арианны Хаффингтон, сооснователя The Huffington Post и члена совета директоров Uber. Над проектом работали соавторы популярного сериала "Миллиарды".

Трэвис Каланик покинул пост гендиректора Uber в июне 2017 года. Этому предшествовала серия скандалов. Работу над сериалом об Uber Майк Айзек анонсировал в октябре 2019 года.