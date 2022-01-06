Джозеф Гордон-Левітт зіграв засновника Uber у новому серіалі

Зірці фільму "Початок" дісталася роль Тревіса Каланика, який зі скандалом залишив посаду гендиректора Uber у червні 2017 року

У мережі з'явився тизер серіалу Super Pumped: The Battle For Uber, який розповість історію співзасновника компанії Тревіс Каланика. Його роль виконав Джозеф Гордон-Левітт. Про це пише Daily Mail.

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Прем'єра серіалу відбудеться на телеканалі Showtime 27 лютого. Продюсери обіцяють, що шоу стане антологією, у якій кожен сезон буде присвячено одній визначній особистості.

Перший сезон про Каланика засновано на однойменній книзі журналіста Майка Айзека. Вона розповідає історію бренду Uber із моменту його заснування у 2009 році: "одного з найуспішніших і найруйнівніших проєктів із Кремнієвої долини".

[ + – ] Тизер серіалу Super Pumped: The Battle For Uber

Нагадаємо, у 2017 році Каланик був змушений покинути компанію через звинувачення в домаганнях і скандал, пов'язаний зі стеженням за водіями. але зберіг місце в раді директорів. Про харасмент повідомила колишня співробітниця, а потім його колишня дівчина Габі Хольцварт. Із 2019 року Каланік продав понад 90% своєї частки в компанії за 2,5 мільярда доларів.

У серіалі знялися Джозеф Гордон-Левітт і Ума Турман, якій дісталася роль Аріанни Гаффінгтон, співзасновниці The Huffington Post і члена ради директорів Uber. Над проєктом працювали співавтори популярного серіалу "Мільярди".

Тревіс Каланик залишив посаду гендиректора Uber у червні 2017 року. Цьому передувала серія скандалів. Роботу над серіалом про Uber Майк Айзек анонсував у жовтні 2019 року.