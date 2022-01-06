Стилисты рассказали, какие тренды прошлого года останутся модными и в 2022

Новый год диктует новые тренды, но кое-что пока не стоит выбрасывать из гардероба

Некоторые модные тренды, которые стали хитами 2021 года, вполне заслуживают на то, чтобы бережно сохранить их в 2022 году. И даже обзавестись этими модные вещами, если вы до сих пор этого не сделали. Об этом пишет Harpers Bazaar.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Впрочем, некоторые тренды 2021-го, такие как микро-сумочки, которые модницы носили скорей, как украшения, а не как функциональную вещь, постепенно выходят из моды.

Трикотаж

Это даже не тренд прошлого года, а скорей, вечный тренд. Просто каждый год дизайнеры переосмысливают его и немного осовременивают. Но трикотажные платья, юбки и джемпера никогда не выйдут из моды.

Главным образом из-за своей функциональности и удобства. А еще в трикотажном платье можно выглядеть модно и не мерзнуть зимой.

Жакет оверсайз

Тренд 1990-х вернулся в 2021 году, чтобы обосноваться в модных гардеробах надолго. Стилисты рекомендуют не отходить от традиций и носить его с джинсами, ботинками челси и базовыми белыми рубашками.

А еще, если погода позволяет, закатывать рукава. Но, в общем, оверсайз уже не в моде.

Монохром

Этот тренд зародился в Instagram и TikTok и быстро стал популярным из-за своей фотогеничности. Модели одетые в одном цвете, — и лучше если этот цвет будет не просто черным, — выглядят так, будто очень долго продумывали свой гардероб.

Тогда как для создания модного монохромного образа можно просто обзавестись парой-тройкой вещей. А зимой дополнить образ шапкой в тон.

Кожаный брючный костюм

Тренд зародился давно, обрел популярность с выходом фильма "Матрица" и с той поры изменилось только одно – теперь кожаные костюмы создаются из эко-кожи, но, как демонстрируют инфлюэнсеры в соцсетях, выглядят они шикарно.

К тому же кожаный костюм можно носить не только комплектом, но и комбинировать с другими вещами из своего гардероба.

Яркие цвета

Вошли в моду в 2021 году после того, как карантинные ограничения из-за коронавируса стали не столь строгими. Дизайнеры выпустили на подиумы моделей в нарядах ярких и сочных цветов, начали создавать коллекции цветных пуховиков и меховых пальто, известных, как шуба "тедди", а тренд на яркость поддержали визажисты.

Так что, не смотря на то, что пандемия пока не отступает, стилисты рекомендуют взять курс на позитив и добавить в свои гардеробы еще больше ярких красок. И трендового синего с фиолетово-красным оттенком Very Peri, который стал цветом 2022 года – тоже.