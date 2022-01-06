Стилісти розповіли, які тренди минулого року залишаться модними і у 2022

Новий рік диктує нові тренди, але дещо не варто викидати з гардеробу.

Деякі модні тренди, які стали хітами 2021 року, цілком заслуговують на те, щоб дбайливо зберегти їх у 2022 році. І навіть обзавестися цими модними речами, якщо ви досі цього не зробили. Про це пише Harpers Bazaar.

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Втім, деякі тренди 2021-го, такі як мікросумочки, які модниці носили швидше як прикраси, а не як функціональну річ, поступово виходять з моди.

Трикотаж

Це навіть не тренд минулого року, а швидше, вічний тренд. Просто щороку дизайнери переосмислюють його та трохи осучаснюють. Але трикотажні сукні, спідниці та джемпери ніколи не вийдуть із моди.

Головним чином через свою функціональність та зручність. А ще у трикотажній сукні можна виглядати модно і не мерзнути взимку.

Жакет оверсайз

Тренд 1990-х повернувся 2021 року, щоб влаштуватися в модних гардеробах надовго. Стилісти рекомендують не відходити від традицій і носити його з джинсами, черевиками челсі та базовими білими сорочками.

А ще, якщо погода дозволяє, закочувати рукави. Але загалом оверсайз уже не в моді.

Монохром

Цей тренд зародився в Instagram та TikTok і швидко став популярним через свою фотогенічність. Моделі одягнені в одному кольорі, і краще якщо цей колір буде не просто чорним, виглядають так, ніби дуже довго продумували свій гардероб.

Тоді як для створення модного монохромного образу можна просто обзавестися двійкою-трійкою речей. А взимку доповнити образ шапкою в тон.

Шкіряний штанний костюм

Тренд зародився давно, набув популярності з виходом фільму "Матриця" і з того часу змінилося лише одне – тепер шкіряні костюми створюються з екошкіри, але, як демонструють інфлюенсери в соцмережах, вони виглядають шикарно.

До того ж шкіряний костюм можна носити не лише комплектом, а й комбінувати з іншими речами з гардеробу.

Яскраві кольори

Увійшли в моду у 2021 році після того, як карантинні обмеження через коронавірус стали не такими суворими. Дизайнери випустили на подіуми моделей у вбраннях яскравих та соковитих кольорів, почали створювати колекції кольорових пуховиків та хутряних пальт, відомих як шуба "тедді", а тренд на яскравість підтримали візажисти.

Так що, попри те, що пандемія поки не відступає, стилісти рекомендують взяти курс на позитив і додати до своїх гардеробів ще більше яскравих фарб. І трендового синього з фіолетово-червоним відтінком Very Peri, який став кольором 2022 — теж.