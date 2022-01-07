Такого вы еще не видели. Комедии, которые нужно посмотреть в последние длинные выходные

Фокус подготовил подборку смешных и трогательных романтических комедий, которые помогут поддержать новогоднее настроение.

Есть на постсоветском пространстве такая традиция. Каждый год в конце декабря – начале января мы смотрим фильм о том, как закоренелый холостяк напился с друзьями 31 декабря, случайно улетел в другой город и там нашел там свою любовь. По сути это стандартный праздничный ромком. В нем есть и элемент "новогоднего чуда" — крайне маловероятного стечения обстоятельств, которое сводит вместе двух людей. И неприязнь, которая в финале оборачивается романтическим чувством. И множество забавных недоразумений, которые должны пережить герои прежде, чем поймут что созданы друг для друга.

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Для читателей, которые любят жанр ромком, но в этом году хотят чего-нибудь по современнее, Фокус подготовил подборку смешных и трогательных новогодних романтических комедий.

Очень плохой папочка / Christmas Is Canceled

Работа выпускницы режиссерского факультета Chapman University Протаны Мохан произвела в Соединенных Штатах эффект разорвавшейся бомбы. Смелая 38-летняя американка индийского происхождения сознательно ломает шаблоны романтической комедии. По неписанным законам этого жанра настоящие влюбленные, которые останутся вместе в счастливом финале, должны быть, что называется, созданы друг для друга.

[ + – ] Новогодняя комедия "Очень плохой папочка" / Christmas Is Canceled

В фильме Протаны идеальную пару составили пятидесятилетний вдовец, владелец крупного преуспевающего бизнеса, и юная тусовщица, бывшая соученица его дочери. Кстати, будущая мачеха и падчерица ненавидят друг друга со школьной скамьи.

Рокового папашу играет элегантный Дермот Малруни, которого публика знает по ромкомам "Свадьба лучшего друга" и "Жених напрокат".

Мой любимый враг / The Hating Game

Экранизация одноименного романа австралийской писательницы Салли Торн, попавшего в список бестселлеров USA Today. Как часто бывает в ромкомах, здесь уже с первых кадров понятно, что от ненависти, которую испытывают друг к другу главные герои, всего один шаг до любви.

Однако предсказуемость развития романтической линии компенсируется яркостью персонажей. Они подкалывают друг друга, изящно балансируя на грани иронии и цинизма. Отчаянное соперничество двух красивых и талантливых людей – зрелище увлекательное, даже если наперед знаешь, то перепалка закончится поцелуем.

[ + – ] Романтическая комедия "Мой любимый враг" / The Hating Game

В главной женской роли актриса, певица и модель Люси Хейл. Многие помнят ее по молодежным сериалам "Милые обманщицы" и "Ривердейл".

Компания на праздники / Single all the way

В легкой ироничной манере режиссер Майкл Майер и Чад Ходж затрагивают серьезные вопросы, о которых годами дискутируют социологи и психологи. В фильме очень ярко показана проблема установления личных границ в отношениях повзрослевших детей и их родителей. К тому же, авторы картины заставляют зрителя задуматься над тем, как действует на современных молодых людей "эффект большого выбора", когда кажется, что вокруг тебя сотни потенциальных партнеров для романтических отношений и трудно сосредоточить внимание на ком-то одном.

[ + – ] Романтическая комедия "Компания на праздники" / Single all the way

Главный герой – открытый гомосексуал, однако фильм вовсе не о проблемах ЛГБТ. Он о том, как наладить отношения с родными, которые из лучших побуждений упорно вмешиваются в твои личные дела. О том может ли дружба перерасти в любовь и что для этого нужно. А еще о том, что заставляет людей лгать тем, кто им дорог.

Неуловимый аромат любви / Love Hard

Сюжет этого фильма будет близок тем, кому доводилось пользоваться телефонными приложениями для знакомств. После долгих безуспешных поисков парня своей мечты главная героиня, наконец, находит его в одном из приложений. Жаль, что живет этот "прекрасный принц" далеко и организовать встречу в реальности очень сложно.

Виртуальное общение увлекает девушку настолько, что она решается на отчаянный шаг – удивить избранника неожиданным приездом на зимние праздники. Только вот будет ли "принц" рад ее видеть и к каким последствиям приведет это приключение?

[ + – ] Романтическая комедия "Неуловимый аромат любви" / Love Hard

Одну из главных ролей исполняет популярный американский стендап-комик азиатского происхождения Джимми О Янг. И, надо сказать, в этом фильме он раскрывается с неожиданной стороны. Непривычно видеть саркастичного Янга в роли трогательного влюбленного, однако играет он вполне убедительно.

Замок к Рождеству / Castle for Christmas

Эдакая современная версия старой итальянской комедии "Укрощение строптивого". Правда, вместо экспрессивного харизматичного Адриано Челентано здесь холодный английский красавец Элвис Кэри. Это, конечно, меняет тональность юмора. Да и персонаж "укротительницы" заметно эволюционировал.

В старой итальянской версии Орнэлла Мути играла "гламурную кошечку", чье основное занятие в жизни – покорять богатых мужчин. А в новой британcко-американской версии главная героиня (ее играет Брук Шилдс) — успешная писательница, оказавшаяся в затруднительном положении.

[ + – ] Рождественская романтическая комедия "Замок к Рождеству" / Castle for Christmas

Антураж другой, но интрига та же – сможет ли красивая целеустремленная женщина завоевать сердце затворника, избегающего любви.