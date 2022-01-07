Такого ви ще не бачили. Комедії, які потрібно подивитися в останні довгі вихідні

Фокус підготував добірку кумедних та зворушливих романтичних комедій, які допоможуть підтримати новорічний настрій.

Є на пострадянському просторі така традиція. Щороку наприкінці грудня – на початку січня ми дивимося фільм про те, як затятий холостяк напився з друзями 31 грудня, випадково відлетів до іншого міста і там знайшов там своє кохання. По суті, це стандартний святковий ромком. У ньому є й елемент "новорічного дива" — вкрай малоймовірного збігу обставин, що зводить разом двох людей. І ворожість, яка у фіналі обертається романтичним почуттям. І безліч кумедних непорозумінь, які повинні пережити герої, перш ніж зрозуміють, що створені один для одного.

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Для читачів, які люблять жанр ромком, але цього року хочуть чогось сучаснішого, Фокус підготував добірку смішних та зворушливих новорічних романтичних комедій.

Дуже поганий татусь/Christmas Is Canceled

Робота випускниці режисерського факультету Chapman University Протани Мохан справила у Сполучених Штатах ефект бомби, що розірвалася. Смілива 38-річна американка індійського походження свідомо ламає шаблони романтичної комедії. За неписаними законами цього жанру справжні закохані, які залишаться разом у щасливому фіналі, мають бути, як то кажуть, створені один для одного.

[ + – ] Новорічна комедія "Дуже поганий татусь"/Christmas Is Canceled

У фільмі Протани ідеальну пару склали п'ятдесятирічний вдівець, власник великого процвітаючого бізнесу, і юна тусовщиця, колишня співучениця його дочки. До речі, майбутня мачуха та падчерка ненавидять один одного зі шкільної лави.

Рокового татка грає елегантний Дермот Малруні, якого публіка знає за ромком "Весілля кращого друга" та "Наречений напрокат".

Мій коханий ворог/The Hating Game

Екранізація однойменного роману австралійської письменниці Саллі Торн, який потрапив до списку бестселерів USA Today. Як часто буває в ромкомах, тут вже з перших кадрів зрозуміло, що від ненависті, яку відчувають один до одного головні герої, лише один крок до кохання.

Проте передбачуваність розвитку романтичної лінії компенсується яскравістю персонажів. Вони підколюють один одного, витончено балансуючи на межі іронії та цинізму. Відчайдушне суперництво двох гарних та талановитих людей – видовище захопливе, навіть якщо наперед знаєш, то суперечка закінчиться поцілунком.

[ + – ] Романтична комедія "Мій коханий ворог"/The Hating Game

У головній жіночій ролі актриса, співачка та модель Люсі Хейл. Багато хто пам'ятає її за молодіжними серіалами "Мили ошуканки" та "Рівердейл".

Компанія на свята/Single all the way

У легкій іронічній манері режисер Майкл Майєр та Чад Ходж торкаються серйозних питань, про які роками дискутують соціологи та психологи. У фільмі дуже яскраво показано проблему встановлення особистих кордонів у відносинах дітей та їхніх батьків. До того ж, автори картини змушують глядача замислитись над тим, як діє на сучасних молодих людей "ефект великого вибору", коли здається, що навколо тебе сотні потенційних партнерів для романтичних стосунків і важко зосередити увагу на одному.

[ + – ] Романтична комедія "Компанія на свята"/Single all the way

Головний герой — відкритий гомосексуал, проте фільм не про проблеми ЛГБТ. Він про те, як налагодити стосунки з рідними, які з найкращих спонукань завзято втручаються у твої особисті справи. Про те чи може дружба перерости у кохання і що для цього потрібно. А ще про те, що змушує людей брехати тим, хто їм дорогий.

Аромат кохання/Love Hard

Сюжет цього фільму буде близький до тих, кому доводилося користуватися телефонними програмами для знайомств. Після довгих безуспішних пошуків хлопця своєї мрії головна героїня нарешті знаходить його в одному з додатків. Жаль, що живе цей "прекрасний принц" далеко і організувати зустріч насправді дуже складно.

Віртуальне спілкування захоплює дівчину настільки, що вона наважується на відчайдушний крок — здивувати обранця несподіваним приїздом на зимові свята. Тільки ось чи буде "принц" радий її бачити і до яких наслідків приведе ця пригода?

[ + – ] Романтична комедія "Аромат кохання"/Love Hard

Одну з головних ролей виконує найпопулярніший американський стендап-комік азіатського походження Джиммі О Янг. І, слід сказати, у цьому фільмі він розкривається з несподіваного боку. Незвично бачити саркастичного Янга в ролі зворушливого закоханого, проте він грає цілком переконливо.

Замок до Різдва/Castle for Christmas

Така собі сучасна версія старої італійської комедії "Приборкання норовливого". Щоправда, замість експресивного харизматичного Адріано Челентано тут холодний англійський красень Елвіс Кері. Це, звісно, змінює тональність гумору. Та й персонаж "приборкувачки" помітно еволюціонував.

У старій італійській версії Орнелла Муті грала "гламурну кішечку", чиє основне заняття у житті — підкорювати багатих чоловіків. А у новій британсько-американській версії головна героїня (її грає Брук Шилдс) — успішна письменниця, яка опинилася у скрутному становищі.

[ + – ] Різдвяна романтична комедія "Замок до Різдва"/Castle for Christmas

Антураж інший, але інтрига та ж — чи зможе красива цілеспрямована жінка завоювати серце самітника, що уникає кохання.