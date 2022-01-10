Сын ирландской певицы Шинейд О'Коннор покончил с собой

Шейну О'Коннору было 17 лет и ранее он предпринял две попытки самоубийства

Известная ирландская певица Шинейд О'Коннор сообщила о смерти своего 17-летнего сына Шейна. "Пусть никто не последует его примеру", — написала исполнительница в соцсетях, сообщает The Sun.

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В последнее время сын певицы находился в реабилитационной клинике Тallaght Hosptial’s Lynn Ward, куда попал после того, как предпринял две попытки самоубийства в конце 2021 года.

55-летняя Шинейд О’Коннор, известная по песне Nothing Compares 2 U, которая в 1990-х была названа синглом номер один в мире по версии Billboard Music Awards, рассказала, что сын был на специальном "суицидальном контроле" в госпитале. Однако 6 января ему удалось покинуть лечебницу и с той поры не выходил на связь. Тогда певица обратилась к нему через соцсети, написав: "Мой мир рухнет без тебя. Ты мое сердце. Пожалуйста, не останавливай его. Пожалуйста, не навреди себе". Также она наняла частных детективов из агентства Gardai.

Но уже на этих выходных Шинейд опубликовала новый пост, сообщив о смерти сына. "Мой прекрасный сын, Невиим Неста Али Шейн О’Коннор, свет моей жизни, решил закончить свою земную борьбу сегодня, и теперь он с богом. Пусть он покоится с миром и пусть никто не последует его примеру. Мой малыш. Я так сильно люблю тебя", — написала певица. Позже стало известно, что юношу нашли повешенным в Южном Дублине.

[ + – ] Одно из последних фото сына певицы

Она обвиняет в смерти сына персонал и администрацию Тallaght Hosptial’s Lynn Ward, которые выпустили подростка с суицидальными наклонностями, тогда как должны были следить за ним и контролировать каждый его шаг. Сейчас все аккаунты певицы в соцсетях закрыты.

Напомним, Шейн – один из четырех детей Шинейд, которая была замужем четыре раза. Его отец — ирландский фолк-музыкант Донал Ланни, с которым певица рассталась вскоре после рождения сына. Годы спустя она заявила, что является лесбиянкой, потом рассказала, что пол человека для нее не важен.

Шинейд в 2017 году сменила имя на Магда Давитт, чтобы "быть свободной от родительских рабских имен", а уже в 2018 году приняла ислам и снова сменила имя – сейчас ее зовут Шухада Садакат.