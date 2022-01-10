Син ірландської співачки Шинейд О'Коннор наклав на себе руки

Шейну О'Коннору було 17 років і раніше в нього були дві спроби самогубства.

Відома ірландська співачка Шинейд О'Коннор повідомила про смерть свого 17-річного сина Шейна. "Нехай ніхто не наслідуватиме його приклад", — написала виконавиця в соцмережах, повідомляє The Sun.

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Останнім часом син співачки перебував у реабілітаційній клініці Тallaght Hosptial's Lynn Ward, куди потрапив після того, як здійснив дві спроби самогубства наприкінці 2021 року.

55-річна Шинейд О'Коннор, відома за піснею Nothing Compares 2 U, яка в 1990-х була названа синглом номер один у світі за версією Billboard Music Awards, розповіла, що син був на спеціальному "суїцидальному контролі" у шпиталі. Проте 6 січня йому вдалося залишити лікарню і з того часу не виходив на зв'язок. Тоді співачка звернулася до нього через соцмережі, написавши: "Мій світ впаде без тебе. Ти моє серце. Будь ласка, не зупиняй його. Будь ласка, не нашкодь собі". Також вона найняла приватних детективів з агенції Gardai.

Але вже цими вихідними Шинейд опублікувала новий твіт, повідомивши про смерть сина. "Мій прекрасний син, Невієм Неста Алі Шейн О'Коннор, світло мого життя, вирішив закінчити свою земну боротьбу сьогодні, і тепер він із богом. Нехай він спочиває зі світом і нехай ніхто не наслідуватиме його приклад. Мій малюк. Я так сильно люблю тебе", — написала співачка. Пізніше стало відомо, що юнака знайшли повішеним у Південному Дубліні.

[ + – ] Одне з останніх фото сина співачки

Вона звинувачує у смерті сина персонал та адміністрацію Тallaght Hosptial's Lynn Ward, які випустили підлітка із суїцидальними нахилами, тоді як мали стежити за ним і контролювати кожен його крок. Наразі всі акаунти співачки у соцмережах закриті.

Нагадаємо, Шейн — один із чотирьох дітей Шинейд, яка була одружена чотири рази. Його батько — ірландський фолк-музикант Донал Ланні, з яким співачка розлучилася незабаром після народження сина. Через роки вона заявила, що є лесбійкою, потім розповіла, що стать людини для неї не важлива.

Шинейд у 2017 році змінила ім'я на Маґда Давітт, щоб "бути вільною від батьківських рабських імен", а вже в 2018 році прийняла іслам і знову змінила ім'я — зараз її звати Шухада Садакат.