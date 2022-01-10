Итальянский принц подал в суд на подругу из Беларуси, требуя вернуть дорогие подарки

Впрочем, не смотря на разногласия, пара провела вместе рождественские праздники

Великосветский скандал. 51-летний итальянский принц Джакомо Бонанно ди Лингуаглосса подал в суд на свою 35-летнюю подругу, уроженку Беларуси, Татьяну Ященко. Принц утверждает, что Татьяна использовала его, чтобы получать подарки, общая стоимость которых почти достигла миллиона евро, а потом подала на него в суд. Аристократ подал встречный иск. А за самой историей, которая напоминает сюжет сериала, следит вся Европа. Об этом пишет Daily Mail.

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Джакомо и Татьяна познакомились в 2019 году на званом ужине в Риме. И далее отношения развивались стремительно. Пара путешествовала по всему миру, посетив Монте-Карло, Дубай и Мальдивы.

Также принц презентовал своей подруге Mercedes стоимостью 83 000 евро, долю в гостиничном бизнесе, дорогие украшения и 18 тысяч евро на квартиру в Риме.

Но у же в марте 2020 года Татьяна подала иск против принца, утверждая, что он ее преследует. Также она наняла психиатра, который должен был дать показания от ее имени, но врач, в итоге, перешел на сторону принца и теперь заявляет, что именно пылкий итальянец является пострадавшей стороной, и его бывшая клиентка "воспользовалась психологической хрупкостью аристократа".

Фото: Facebook Giacomo Bonanno Di Linguaglossa Фото: Facebook Giacomo Bonanno Di Linguaglossa Фото: Facebook Giacomo Bonanno Di Linguaglossa Фото: Facebook Giacomo Bonanno Di Linguaglossa

На суде сообщили, что Татьяна отправляла бывшему возлюбленному сообщения, в которых называла его "нечестным и лживым предателем, лишенным сочувствия".

Но уже в декабре Джакомо нанес ответный удар и теперь подал встречный иск, утверждая, что был травмирован разводом, который произошел ранее, а потому не способен принимать разумные решения. Но он все еще считает, что его облапошили и хочет вернуть хотя бы часть дорогих подарков.

Несмотря на продолжающуюся судебную тяжбу, известно, что пара провела Рождество и Новый год вместе. А принц буквально на днях запостил очередную порцию фотографий со своей возлюбленной, признавшись ей в любви.

Один из подписчиков Джакомо уточнил в комментариях, удалось ли паре помириться. На что принц ответил кратко: "Мы и не ссорились". Значит ли это, что иск в скором времени будет аннулирован, сказать сложно.