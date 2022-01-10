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Итальянский принц подал в суд на подругу из Беларуси, требуя вернуть дорогие подарки

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итальянский принц, подруга из беларуси, скандал, рим, татьяна ященко, Джакомо Бонанно ди Лингуаглосса
Фото: Facebook Giacomo Bonanno Di Linguaglossa | Итальянский принц Джакомо Бонанно ди Лингуаглосса и его подруга из Беларуси Татьяна Ященко

Впрочем, не смотря на разногласия, пара провела вместе рождественские праздники

Великосветский скандал. 51-летний итальянский принц Джакомо Бонанно ди Лингуаглосса подал в суд на свою 35-летнюю подругу, уроженку Беларуси, Татьяну Ященко. Принц утверждает, что Татьяна использовала его, чтобы получать подарки, общая стоимость которых почти достигла миллиона евро, а потом подала на него в суд. Аристократ подал встречный иск. А за самой историей, которая напоминает сюжет сериала, следит вся Европа. Об этом пишет Daily Mail.

Джакомо и Татьяна познакомились в 2019 году на званом ужине в Риме. И далее отношения развивались стремительно. Пара путешествовала по всему миру, посетив Монте-Карло, Дубай и Мальдивы.

Также принц презентовал своей подруге Mercedes стоимостью 83 000 евро, долю в гостиничном бизнесе, дорогие украшения и 18 тысяч евро на квартиру в Риме.

Но у же в марте 2020 года Татьяна подала иск против принца, утверждая, что он ее преследует. Также она наняла психиатра, который должен был дать показания от ее имени, но врач, в итоге, перешел на сторону принца и теперь заявляет, что именно пылкий итальянец является пострадавшей стороной, и его бывшая клиентка "воспользовалась психологической хрупкостью аристократа".

итальянский принц, подруга из беларуси, скандал, рим, татьяна ященко, Джакомо Бонанно ди Лингуаглосса
Фото: Facebook Giacomo Bonanno Di Linguaglossa
итальянский принц, подруга из беларуси, скандал, рим, татьяна ященко, Джакомо Бонанно ди Лингуаглосса
итальянский принц, подруга из беларуси, скандал, рим, татьяна ященко, Джакомо Бонанно ди Лингуаглосса
Фото: Facebook Giacomo Bonanno Di Linguaglossa
итальянский принц, подруга из беларуси, скандал, рим, татьяна ященко, Джакомо Бонанно ди Лингуаглосса
Фото: Facebook Giacomo Bonanno Di Linguaglossa
итальянский принц, подруга из беларуси, скандал, рим, татьяна ященко, Джакомо Бонанно ди Лингуаглосса
Фото: Facebook Giacomo Bonanno Di Linguaglossa
итальянский принц, подруга из беларуси, скандал, рим, татьяна ященко, Джакомо Бонанно ди Лингуаглосса
итальянский принц, подруга из беларуси, скандал, рим, татьяна ященко, Джакомо Бонанно ди Лингуаглосса
итальянский принц, подруга из беларуси, скандал, рим, татьяна ященко, Джакомо Бонанно ди Лингуаглосса
итальянский принц, подруга из беларуси, скандал, рим, татьяна ященко, Джакомо Бонанно ди Лингуаглосса
итальянский принц, подруга из беларуси, скандал, рим, татьяна ященко, Джакомо Бонанно ди Лингуаглосса

На суде сообщили, что Татьяна отправляла бывшему возлюбленному сообщения, в которых называла его "нечестным и лживым предателем, лишенным сочувствия".

Но уже в декабре Джакомо нанес ответный удар и теперь подал встречный иск, утверждая, что был травмирован разводом, который произошел ранее, а потому не способен принимать разумные решения. Но он все еще считает, что его облапошили и хочет вернуть хотя бы часть дорогих подарков.

Несмотря на продолжающуюся судебную тяжбу, известно, что пара провела Рождество и Новый год вместе. А принц буквально на днях запостил очередную порцию фотографий со своей возлюбленной, признавшись ей в любви.

Один из подписчиков Джакомо уточнил в комментариях, удалось ли паре помириться. На что принц ответил кратко: "Мы и не ссорились". Значит ли это, что иск в скором времени будет аннулирован, сказать сложно.